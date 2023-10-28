الفنان التشكيلي الفرنسي-البولندي «آدم ستيكا- Adam Styka »

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

أعترف أنني لم أسمع بالفنان« آدم ستيكا- Adam Styka » من قبل، والعجيب أنني رأيت أعمالا مشابهة لأعمالة، وبرزوا بعده بعقود. وهو من أصول بولندية، ولد في 7 أبريل 1890، أبوه الرسام الفرنسي البارز «جان ستيكا». أكمل تعليمه الرسمي في الأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة، وبدأت مسيرته في التشكيل عن كثب، وتحت وصاية والده إلى أن أصبحت لوحاته تعرض كل عام في أرقى صالات العرض في باريس، وغيرهما من عواصم أوروبا ودول الأميركتين، فنالت أعلى الأوسمة.

لقب «سيد ألوان ضوء الشمس».

تخرج في الأكاديمية العسكرية الفرنسية في «فونتينبلو» والتحق بالمدفعية الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى، وحصل على وسام صليب الاستحقاق، وكوفئ بالجنسية الفرنسية، وببعثة منها لزيارة مستعمراتها، وهكذا أصبح تلميذًا للحركة الاستشراقية، التي مارسها في شمال أفريقيا، ثم في مصر، ونتيجة لهذه الرحلات السنوية، طور آدم موضوعات شرق أوسطية للوحاته، مستثمراً قدرته الرائعة على خلط الألوان القوية النابضة بالحياة والمليئة بالتباين في الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، فرسم أعمالاً واقعية تظهر نساء «الحريم» والمحاربين ومناظر طبيعية صحراوية، ولوحات لحياة المغاربة اليومية في شوارعهم، ناهيك عن عدد كبير من مشاهد الحب المغربية، و«أسواق بسكرة»، فجاءت ألوان لوحاته متناغمة مع البيئة الصحراوية، مما جعلته سيدًا لها، حتى أكسبته لقب «سيد ألوان ضوء الشمس».

لوحاته عن الغرب الأميركي المتوحش هي أفضل اللوحات

أما نقاد الفن الغربي، فاعتبروا أن لوحاته عن الغرب الأميركي المتوحش هي أفضل اللوحات التي رسمها أي فنان لذلك الجزء من العالم. في العام 1944، كُلف برسم الأهرامات المصرية للكنيسة في وارسو، كان الهدف في الأصل إنشاء لوحة شاملة على مدار عدة أشهر، ولكن عندما علم بنيّة الألمان القبضَ عليه، أسرع في تنفيذ اللوحة، إلى أن انتهى منها، ثم عُلّقت في كنيسة، فى «وراسو» حتى دمرت في حريق سنة 2007.