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ليام غالاغر في جولة موسيقية العام المقبل احتفاءً بألبوم «ديفنتلي مايبي»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 12:33 مساء
ليام غالاغر في جولة موسيقية العام المقبل احتفاءً بألبوم «ديفنتلي مايبي»
ليام غالاغر يحيي حفلفة في غلاسكو باسكتلندا، في 11 سبتمبر 2021. (أ ف ب)
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يعتزم عضو فرقة «اواسيس» ليام غالاغر، إحياء سلسلة من الحفلات في العام المقبل يؤدي خلالها أغاني ألبوم «ديفنتلي مايبي» الأول للفرقة، مع عدم انضمام شقيقه نويل إلى هذه الجولة الموسيقية.

وستُقام الحفلات في شيفيلد وكارديف ولندن ومانشستر وغلاسكو ودبلن، لمناسبة الذكرى الثلاثين لإصدار الألبوم الذي حقق شهرة عالمية للفرقة الإنكليزية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأبدى ليام غالاغر، في منشور عبر انستغرام، سعادته بالاحتفاء بـ«أهم ألبوم صدر خلال تسعينات القرن العشرين»، قائلا «ما كنت لأحقق أي نجاح لولا هذا الألبوم، وأنتم أيضاً، لذا لنحتفل معاً».

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ويضم ألبوم «ديفنتلي مايبي» الذي صدر عام 1994 بعضاً من الأغاني الأكثر شهرة للفرقة، بينها «ليف فوريفر» و«سوبرسونيك» و«سيغاريت أند ألكوهول».

وبالإضافة إلى كامل الألبوم، سيؤدي غالاغر أغاني للفرقة صدرت خلال المرحلة نفسها، بينها «واتيفر» و«فايد أواي».

لا يوجد مؤشر على انتهاء قطيعة الأخوين
سيتعيّن على محبي الفرقة الذين يرغبون في أن يضع الأخوان خلافاتهما جانباً، الانتظار حتى يتبيّن ما إذا كان نويل سيشارك في الجولة أم لا، مع عدم وجود أي مؤشر إلى انضمام كاتب الأغاني وعازف الغيتار إليها، علماً أن الأخير قال في مقابلة حديثة «لا ينبغي قط أن نقول أبداً»، رداً عن احتمال عقد لقاء بينه وشقيقه.

ولم يعزف الشقيقان معاً منذ انقسام الفرقة عام 2009، لكن كلاهما لا يزالان يؤديان باستمرار الأغاني القديمة لفرقتهما.

ويذكر أن تذاكر الحفلات ستُطرح للبيع الجمعة.

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