غداً بدار حسن الفقيه حسن مهرجان خطابي بعنوان: «درنة الزاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط

يقام صباح غد السبت 14 أكتوبر 2023 الساعة الحادية عشرة صباحًا، بدار حسن الفقيه حسن بالمدينة القديمة طرابلس، مهرجان خطابي بعنوان «درنة الزاهرة».

تقيم المهرجان منظمة ترقي، ويشارك فيه مجموعة من الأدباء والكتاب، ويتناول أعمال منظمة ترقي في «فاجعة درنة».

أسماء المشاركين في المهرجان

وأعلنت منظمة ترقي عن أسماء المشاركين في المهرجان، وهم محمود البوسيفي، وعمر عبدالدائم، وخالد درويش، وعبد اللطيف المهلهل، ومحمد الدنقلي، ويونس الفنادي، ومحمد المغبوب، ورضا جبران، وعبدالمنعم اللموشي، وسعدون السويح، وعبدالله الزيات، وعمار جحيدر، ونورالدين سعيد، وعلي الهازل، ومحمود السوكني، وصلاح حودانة، وعبدالرزاق الماعزي.

- شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

- تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

- أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

يشار إلى أن «منظمة ترقّي» منظمة أهلية أنشئت في الحادي عشر من فبراير 2023، ويعمل فيها تطوعاً عدد من الذين درسوا ويدرسون في مصر، سعياً لتطوير علاقة الشعبين.