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تعليق المفاوضات بين الاستوديوهات والممثلين في هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 11:22 صباحا
تعليق المفاوضات بين الاستوديوهات والممثلين في هوليوود
أعضاء في نقابة الممثلين الأميركيين يتظاهرون أمام مقر استوديوهات وارنر براذرز في بوربانك بولاية كاليفورنيا في 26 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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أعلنت الاستوديوهات التي يمثلها تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية (AMPTP)، أمس الأربعاء، أن المفاوضات بين الممثلين المضربين ورؤساء الاستوديوهات في هوليوود توقفت وعُلّقت في الوقت الراهن، مما يقوّض الآمال في استئناف إنتاج الأفلام والمسلسلات سريعاً بعد أشهر طويلة من الإضراب.

جاء ذلك في بيان أصدرته الاستوديوهات قائلة «بعد مناقشات جدية، بات من الواضح أن الفجوة بين موقفي كل من تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية ونقابة الممثلين كبيرة جداً، والمناقشات لم تعد تتقدّم بطريقة مثمرة». بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتفاوض رؤساء الاستوديوهات والمنصات من أمثال «ديزني» و«نتفليكس» منذ الأسبوع الفائت مع ممثلين عن نقابة «ساغ-أفترا» الأميركية التي تنوب عن 160 ألف ممثل وراقص وغيرهم من العاملين في الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية.

اتفاق مبدئي بين كتّاب السيناريو والاستوديوهات في هوليوود لإنهاء الإضراب
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وفي الشهر الفائت، توصل تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية إلى اتفاق بشأن الرواتب مع كتاب السيناريو في هوليوود، مما أنهى إضراباً استمر خمسة أشهر تقريباً، ونظراً للتشابه بين مطالب الممثلين وتلك الخاصة بكتاب السيناريو، بدا أن هنالك تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق سريع بين الاستوديوهات ونقابة «ساغ-أفترا».

لكن البيان يشير إلى أن تحالف المنتجين يتهم الممثلين بأنهم يقترحون مطالب مُبالغ بها، كتقاسم الإيرادات المتأتية من نشر الأعمال عبر منصات البث التدفقي والتي «ستكلف وحدها أكثر من 800 مليون دولار سنويا»، وقال «إنّ ذلك يشكل عبئاً مالياً لا يمكن أن تتحمله» الاستوديوهات، واتهم نقابة الممثلين أيضاً برفض زيادات على الأجور كان وافق عليها كتاب السيناريو.

وقالت استوديوهات هوليوود «نأمل أن تقوم نقابة الممثلين بمراجعة مواقفها والعودة إلى المفاوضات المثمرة سريعاً»، فيما لم تعلّق نقابة الممثلين الأربعاء فوراً على تصريحات تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

استنساخ صوت وصور الممثلين من دون موافقتهم
ومع أن كتاب السيناريو استأنفوا عملهم، لن يجري استكمال تصوير معظم الإنتاجات طالما أن الممثلين مستمرون في إضرابهم الذي بدأ في يوليو، ويكلّف القطاع ملايين الدولارات يومياً.

وعلى غرار كتاب السيناريو، يرغب الممثلون في أن يكونوا قادرين على كسب المزيد عندما يحقق أحد أفلامهم أو مسلسلاتهم نجاحاً كبيراً في المنصات، بدل تلقي مبلغ مقطوع بغض النظر عن شعبية العمل، بالإضافة إلى مطلبهم في الحصول على ضمانات في ما يخص استخدام الذكاء الصناعي.

نظرياً، يُفترض أن يكون للاتفاق الذي جرى بين الكتّاب والاستوديوهات دور إيجابي في ملف الممثلين، بحسب الخبراء، لكنّ المطالب المتعلقة بالرواتب وبمواجهة الذكاء الصناعي التي أعلنت عنها «ساغ-أفترا» أكبر من تلك التي اقترحها كتّاب السيناريو.

ويطالب الممثلون بزيادة أكبر على رواتبهم والحصول على نسبة كبيرة من الأرباح التي يحققها عمل ناجح بدل الحصول على من مكافأة بسيطة، بالإضافة إلى ذلك، يخشى الممثلون من استخدام الذكاء الصناعي لاستنساخ صوتهم وصورتهم، من دون الحصول على موافقتهم أو دفع مبالغ لهم لقاء ذلك.

والاتحاد الدولي للممثلين من اسطنبول: «معركة وجودية»
في نهاية سبتمبر، أكد الاتحاد الدولي للممثلين في بيان أصدرته لجنته التنفيذية المجتمعة في اسطنبول عن دعمه «الثابت» لإضراب ممثلي هوليوود، معتبراً أنها «معركة وجودية» للممثلين الذين يواجهون أيضاً تهديدات خطيرة جرّاء الاستخدام السيئ بلا قيود للذكاء الصناعي، مما يعرضهم لاحتمال غير مرغوب فيه يتمثل في الاضطرار إلى التنافس مع نسخ افتراضية عنهم من دون أي تعويض.

وتغطي المحادثات أيضاً موضوعات خاصة بالممثلين، كاختبارات الأداء من بعد، وهي خطوة جرى اللجوء إليها منذ بداية جائحة كوفيد-19 ويرفضها الممثلون بصورة كبيرة.

فيما استؤنفت بعض الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية التي تشارك فيها استوديوهات هوليوود الصغيرة، وذلك بفضل اتفاقيات موقتة.

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