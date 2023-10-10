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شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 02:14 مساء
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
شهادة تقدير منحتها وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لجريدة الوسط. (بوابة الوسط)
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منحت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بوابة وجريدة «الوسط» شهادة تقدير لدورها البارز في تغطية فعاليات الدورة الأولى للموسم الصيفي الثقافي.

وجاء في الشهادة «يسرّ وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية منحكم هذه الشهادة عرفانا وامتنانا لدوركم الفعّال في إنجاح الدورة الأولى للموسم الصيفي الثقافي تحت شعار تميزنا بتنوع ثقافتنا».

وزيرة الثقافة تكرم أدباء وفنانين في ختام الموسم الصيفي الثقافي 2023
«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي

وانطلقت فعاليات الموسم الثقافي الصيفي 2023 في الأول من أغسطس واستمرت حتى الخميس 9 سبتمبر.

تكريم الأدباء والإعلاميين والفنانين
جرى في اختتام فعاليات الموسم، منح المساهمين الفاعلين والمؤثرين شهادات تقدير بمقر ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس، بحضور الوزيرة، ومدراء الإدارات بالوزارة، وعميدي بلديتي سوق الجمعة وغريان، ومدير دار الفنون، وعديد الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين.

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