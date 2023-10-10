شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

القاهرة - بوابة الوسط

منحت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بوابة وجريدة «الوسط» شهادة تقدير لدورها البارز في تغطية فعاليات الدورة الأولى للموسم الصيفي الثقافي.

وجاء في الشهادة «يسرّ وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية منحكم هذه الشهادة عرفانا وامتنانا لدوركم الفعّال في إنجاح الدورة الأولى للموسم الصيفي الثقافي تحت شعار تميزنا بتنوع ثقافتنا».

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وانطلقت فعاليات الموسم الثقافي الصيفي 2023 في الأول من أغسطس واستمرت حتى الخميس 9 سبتمبر.