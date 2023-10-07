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توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الدور الـ39

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 05:39 مساء
توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الدور الـ39
شعار مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. (صفحة المهرجان على فيسبوك)
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اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، فعاليات الدورة 39 والتي تحمل اسم النجمة إلهام شاهين، بتوزيع الجوائز على الفائزين.

سلّم الجوائز وزيرة الثقافة المصرية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، حيث ذهبت جائزة أحسن فيلم روائي قصير لفيلم «ضوضاء من الجزائر»، وجائزة أحسن فيلم وثائقي قصير لفيلم «صمود من فلسطين»، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت لفيلم «حجر معسل من مصر»، وتنويه خاص لفيلم مونتاج عاطفي من إيطاليا، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو».

أحسن فيلم روائي طويل
وفاز بجائزة أحسن فيلم روائي طويل فيلم «حجر أسود» من اليونان، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في فئة الأفلام الروائية الطويلة لفيلم «ماتريا» من إسبانيا، وجائزة أحسن مخرج حصل عليها «سبيروس جاكوفيديس» مخرج فيلم «حجر أسود» من اليونان.

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المخرج البوسني دانيس تانوفيتش رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي

 وجائزة أحسن ممثل حصل عليها «خوليو جورج كاتسيس» عن فيلم «حجر أسود» من اليونان، وجائزة أحسن ممثلة ذهبت إلى «اليني كوكيدو» عن فيلم «حجر أسود» من اليونان، وجائزة أحسن إسهام فني لـ«أغنية» البوسنة والهرسك، وجائزة أحسن فيلم عربي «سلم وسعى» من المغرب.

وحصل على جائزة أحسن سيناريو، جائزة نجيب محفوظ، «الفارو جاجو» عن فيلم «ماتريا» من إسبانيا.

وضمن القسم غير الرسمي، أُعلنت جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، وسلمها حفيده محمد عمرو الليثي، والتي جرى فيها زيادة قيمة الجوائز إلى خمسين ألف جنيه، حيث فاز بالجائزة الثالثة لها وقيمتها عشرة آلاف جنيه، الكاتب محمد محمد مستجاب عن سيناريو «موحمامة»، والجائزة الثانية ذهبت لسيناريو «متروبول» للكاتبة ريم أبو عيد، وقيمة الجائزة 15 ألف جنيه، أما الجائزة الأولى وقيمتها 25 ألف جنيه، فذهبت للكاتب عماد يوسف النشار عن فيلم «هارب وشارد ومخطوف»

مسابقة أفلام شباب مصر
وفي مسابقة أفلام شباب مصر،  فقد خصصت جمعية «مسافرون للسياحة والفنون» مبلغ خمسين ألف جنيه تشجيعًا لشباب مصر، حيث ذهبت الجائزة الأولى لفيلم «مزاهر» من إخراج ملك حسن، والجائزة الثانية لفيلم «هذه البحيرة ليست ماءً» من إخراج روان شوقي، والجائزة الثالثة لفيلم «محدش شاف» من إخراج سلمى إبراهيم.

وجاءت تنويهات وإشادة اللجنة لأفلام «مدينة الأموات» للمخرج محمد محمود الجنزوري، وفيلم «ميت بالصدفة» من إخراج أسامة القزاز، وفيلم «زي كل مرة» من إخراج يوسف حسن يوسف، وفيلم «أسنان النيل» من إخراج منار سعيد.

مسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل
وضمن مسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل، ذهبت جائزة أحسن فيلم لـ «الصف الأخير» من إخراج شريف محسن، وجائزة لجنة التحكيم لفيلم «أما عن حالة الطقس» من إخراج أحمد حداد، وجائزة أحسن إخراج، جائزة صلاح أبو سيف، لفيلم «اختيار مريم» إخراج محمود يحيى.

 وجائزة أحسن سيناريو، جائزة وحيد حامد، لفيلم «الصف الأخير» إخراج شريف محسن، ومي زيادي، وعلاء حسن، وجائزة أفضل ممثل، جائزة أحمد ذكي، ذهبت لـ محمد رضوان عن فيلم «اختيار مريم».

وجائزة أفضل ممثلة، جائزة نبيلة عبيد، لـ رشا سامي عن فيلم «اختيار مريم»

كما كرمت إدارة المهرجان اسم الفنان الراحل توفيق الدقن بمناسبة مئويته، وتسلم التكريم نجله الفنان ماضي الدقن.

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