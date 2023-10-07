مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن الأفلام العربية المشاركة في دورته الـ45

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن الأفلام المصرية والعربية المؤكدة، حتى الآن، في برنامجه لدورته الـ45، والتي ستبدأ في الفترة من 15 - 24 نوفمبر 2023.

ويقدم المهرجان هذا العام عددًا من الأفلام المصرية والعربية، تتعدد تلك الاختيارات بين أفلام تُعرض لأول مرة عالميًا في المهرجان، وأفلام شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحازت استحسان الجمهور والنقاد، وفقا لموقع المهرجان على الإنترنت.

وقالت إدارة المهرجان عن الأفلام إنها «تتناول موضوعات عدة ما بين الشخصي والعام، وتأتي من مناطق جغرافية متعددة، لكن ما يميزها هو اختلاف كل فيلم في أسلوبه الفني في حكي قصته أو تناول موضوعه، وهذا واحد من المعايير الأساسية للمهرجان في عملية اختيار الأفلام».

أربعة أفلام في المسابقة الرسمية

يشارك في المسابقة الرسمية أربعة أفلام عربية، «الثلث الخالي» للمخرج المغربي فوزي بن سعيدي والذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي، والفيلم اللبناني «أرزة» إخراج ميرا شعيب ومن بطولة دياموند أبوعبود، والفيلم المصري «وحشتيني»، وهو الفيلم الأول لمخرجه المصري السويسري تامر رجلي، يشارك في تجسيد أدوار البطولة في الفيلم كل من النجمة الفرنسية فاني أردانت والنجمة اللبنانية نادين لبكي، وفيلم «الباص الأصفر» وهو فيلم إماراتي هندي من إخراج ويندي بينراز وبطولة النجمة كندة علوش، ويعد أول إنتاج أصلي لمنصة «أو إس إن»، وعُرض لأول مرة عالميًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي هذا العام.

الوثائقية وعروض أولى عالميا

وتتضمن مسابقة الأفلام الوثائقية فيلمين عربيين في عرضهما الأول عالمياً، وهما «سيلما» لهادي زكاك، وفيلم «سمر.. قبل آخرصورة» للمخرجة المصرية آية يوسف.

كما يشارك الفيلم السوري «تحت سماء دمشق»، من إخراج طلال ديركي وهبة خالد وعلي وجيه، وقد شارك الفيلم في مهرجان برلين هذا العام، كما يشارك الفيلم الفلسطيني «الوعود الثلاثة» للمخرج يوسف السروجي، والذي عُرض عالميا لأول مرة في مهرجان «فيزيون دو ريل» في مسابقة آفاق السينما العربية، كما يشارك أيضا الفيلم السعودي «إلى ابني» وهو من إخراج وتمثيل ظافر العابدين.

فيما يفتتح المسابقة الفيلم اللبناني الوثائقي «رقص على حافة البركان» لسيريل عريس، وفيلم «ميسي بغداد» من إخراج المخرج العراقي البلجيكي سهيم عمر خليفة، وفيلم «مروكية حارة» للمخرج المغربي هشام العسري، والفيلم اليمني «المرهقون» لعمرو جمال.

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وفي مسابقة الأفلام القصيرة، يتنافس 10 أفلام مصرية وعربية، سبعة أفلام منها تعرض لأول مرة، وهي «أمانة البحر» لهند سهيل (مصر)، و«زيارة ع الحارة» لسامر البطيخي (الأردن)، و«ماء يكفي للغرق» لجوزيف عادل (مصر)، و«نهار عابر» لرشا شاهين (سوريا)، و«عقبالك يا قلبي» لشيرين دياب (مصر)، و«انصراف» لجواهر العامري (السعودية)، و«غنينا قصيدة» لآني سكاب (فلسطين).

وتشارك ثلاثة أفلام في مسابقة الأفلام القصيرة عرضت في مهرجانات سينمائية عالمية وهي «عيسى» للمخرج المصري مراد مصطفى، والذي عُرض في قسم أسبوع النقاد في مهرجان كان، و«أنا يا بحر منك» لفيروز سرحال (لبنان)، والذي عُرض في مهرجان شانغاهي السينمائي الدولي، و«إذا الشمس غرقت في بحر الغمام» للمخرج اللبناني وسام شرف، و شارك في مهرجان فينيسيا هذا العام.

وفي قسم عروض منتصف الليل يشارك الفيلم الفلسطيني «بيت في القدس» من إخراج مؤيد عليان، الذي عُرض عالميًا للمرة الأولى في مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة (A) بالاتحاد الدولي.