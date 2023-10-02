  • Alwasat News
Atwasat

تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 39

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 06:02 مساء
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 39
شعار مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. (صفحة المهرجان على فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت، أمس الأحد، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد الأمير أباظة، ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلمًا من ٢٥ دولة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على الفيلم القصير «فاطيما» ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إنتاج منحة مهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل وتمثيل سلمى غريب ومنصور عبدالقادر والطفلة مريم شريف، والفيلم مدته تسع دقائق، عن فتاة ريفية تحب لعبة كرة القدم، ولكنه يبدو حلما مستحيلا نظراً لظروفها البيئية، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.

وتعرض الأفلام المتسابقة في كل من مكتبة الإسكندرية، ومركز الجزويت الثقافي، ومركز الحرية للإبداع، وسينما أمير، وسينما مترو، وعدد من المواقع ودور العرض الأخرى.

لجان تحكيم المسابقات والتكريمات
وتضم لجان التحكيم هذه الدورة من المهرجان والتي أطلق عليها اسم الفنانة المصرية إلهام شاهين، كلًا من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير الفنان محمد رياض، بعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا، وعامر سالمين من الإمارات.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري الفنانة شيرين، بعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام، أما مسابقة أفلام شباب مصر، فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته، وسامي حلمي .

إلغاء مهرجان سينمائي في تركيا بحجّة الدعاية لفتح الله غولن
إطلاق اسم خيري بشارة على الدورة 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
إطلاق النسخة الأولى من مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية في يناير المقبل

كرمت إدارة المهرجان عدداً من النجوم الأوربيين والعرب، ومنهم النجمة الفرنسية كارولين سيلول، وهي من أبرز الشخصيات في عالم السينما في فرنسا وأوروبا، وجاءت بداية مشوارها الفني في المسلسل التلفزيوني «دورة يوم الأحد» مع المخرج الفرنسي فرانسوا تروفوت.

كما جرى تكريم المنتج السينمائي الفرنسي جان لوي ليفي والذي يُعدّ واحداً من أهم كوادر الإنتاج السينمائي الفرنسي والأوروبي.

وكذلك كرمت إدارة المهرجان المخرج اليوناني المصري كوستا فيري بجائزة عن مجمل أعماله، وهو مصري ظل في مصر لمدة 57 عاماً ثم هاجر إلى اليونان.

وكرّم المهرجان المخرج العماني خالد الزدجالي، ومنحه وسام عروس البحر المتوسط، والفنان الكبير خالد زكى تقديراً لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني، وجري تكريم الفنانة المصرية حنان مطاوع لتميزها الفني، والفنان مدحت صالح لدوره المؤثر في الفيلم الغنائي الاستعراضي، حسبما جاء في بيان موقع المهرجان.

ويقيم المهرجان ورشة إخراج سينمائي للمخرج علي بدرخان، بالإضافة إلى ورشة تصوير لمدير التصوير سمير فرج، وكان مقررا إقامة ورشة «مااسر كلاس» بواسطة الفنان جمال سليمان الذي تعذر حضوره الفعاليات، نظراً لوجوده في العراق. 

إطلاق اسم مجدي الطيب على المركز الصحفي
ويطلق المهرجان اسم الناقد مجدي الطيب على المركز الصحفي للمهرجان، والذي توفي منذ بضعة شهور وقد شغل منصب مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي لـستّة أعوام متتالية، وترأس إدارة المركز الصحفي لـلمهرجان 2004، وتولّى منصب أمين عام المهرجان العام 2009.

ويُذكر أن فعاليات المهرجان تمتد من الثالث إلى الثامن من شهر أكتوبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل

ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي

علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
جيرار دوبارديو يندد بقرار «إعدامه» على خلفية اتهامات بالاغتصاب
جيرار دوبارديو يندد بقرار «إعدامه» على خلفية اتهامات بالاغتصاب
الروائي السوري خالد خليفة مات على أريكة بعد أن كتب «الموت عمل شاق»
الروائي السوري خالد خليفة مات على أريكة بعد أن كتب «الموت عمل ...
«الدار مش خالية والناس بأهلها».. ندوة علمية بدار الفنون للثقافة
«الدار مش خالية والناس بأهلها».. ندوة علمية بدار الفنون للثقافة
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)...
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي...
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»...
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»...
المزيد
القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل
القضاء اللبناني يبرِّئ زوج نانسي عجرم في قضية القتل...
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 39
تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان ......
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول
مهرجان البردة الأول للمديح النبوي بمشاركة ليبية في إسطنبول...
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون ......
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «باو باترول» يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية...
المزيد