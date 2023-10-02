تحت شعار «السينما ترقص وتغني» انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي 39

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، أمس الأحد، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد الأمير أباظة، ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلمًا من ٢٥ دولة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على الفيلم القصير «فاطيما» ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إنتاج منحة مهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل وتمثيل سلمى غريب ومنصور عبدالقادر والطفلة مريم شريف، والفيلم مدته تسع دقائق، عن فتاة ريفية تحب لعبة كرة القدم، ولكنه يبدو حلما مستحيلا نظراً لظروفها البيئية، بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.

وتعرض الأفلام المتسابقة في كل من مكتبة الإسكندرية، ومركز الجزويت الثقافي، ومركز الحرية للإبداع، وسينما أمير، وسينما مترو، وعدد من المواقع ودور العرض الأخرى.

لجان تحكيم المسابقات والتكريمات

وتضم لجان التحكيم هذه الدورة من المهرجان والتي أطلق عليها اسم الفنانة المصرية إلهام شاهين، كلًا من المخرجة الألبانية فلونيا كوديللي والمنتج الإسباني خوانما باجو.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير الفنان محمد رياض، بعضوية اندريا لودفيتشتي من إيطاليا، وعامر سالمين من الإمارات.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري الفنانة شيرين، بعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام، أما مسابقة أفلام شباب مصر، فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته، وسامي حلمي .

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كرمت إدارة المهرجان عدداً من النجوم الأوربيين والعرب، ومنهم النجمة الفرنسية كارولين سيلول، وهي من أبرز الشخصيات في عالم السينما في فرنسا وأوروبا، وجاءت بداية مشوارها الفني في المسلسل التلفزيوني «دورة يوم الأحد» مع المخرج الفرنسي فرانسوا تروفوت.

كما جرى تكريم المنتج السينمائي الفرنسي جان لوي ليفي والذي يُعدّ واحداً من أهم كوادر الإنتاج السينمائي الفرنسي والأوروبي.

وكذلك كرمت إدارة المهرجان المخرج اليوناني المصري كوستا فيري بجائزة عن مجمل أعماله، وهو مصري ظل في مصر لمدة 57 عاماً ثم هاجر إلى اليونان.

وكرّم المهرجان المخرج العماني خالد الزدجالي، ومنحه وسام عروس البحر المتوسط، والفنان الكبير خالد زكى تقديراً لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني، وجري تكريم الفنانة المصرية حنان مطاوع لتميزها الفني، والفنان مدحت صالح لدوره المؤثر في الفيلم الغنائي الاستعراضي، حسبما جاء في بيان موقع المهرجان.

ويقيم المهرجان ورشة إخراج سينمائي للمخرج علي بدرخان، بالإضافة إلى ورشة تصوير لمدير التصوير سمير فرج، وكان مقررا إقامة ورشة «مااسر كلاس» بواسطة الفنان جمال سليمان الذي تعذر حضوره الفعاليات، نظراً لوجوده في العراق.

إطلاق اسم مجدي الطيب على المركز الصحفي

ويطلق المهرجان اسم الناقد مجدي الطيب على المركز الصحفي للمهرجان، والذي توفي منذ بضعة شهور وقد شغل منصب مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي لـستّة أعوام متتالية، وترأس إدارة المركز الصحفي لـلمهرجان 2004، وتولّى منصب أمين عام المهرجان العام 2009.

ويُذكر أن فعاليات المهرجان تمتد من الثالث إلى الثامن من شهر أكتوبر الجاري.