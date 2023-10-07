  • Alwasat News
Atwasat

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 02:30 مساء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
معرض كتاب بمكتبة طرابلس العامة، وتصفيات قبل إخلائها، في 7 أكتوبر 2023. (صفحة المكتبة على فيسبوك)
alwasat radio

انطلق صباح اليوم السبت المعرض العلمي الثقافي الذي تُديره وتنظمه مكتبة طرابلس العلمية، قبل إخلائها بناء على إنذار من الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والمحلي.

يتضمن المعرض مجموعة كبيرة من العناوين في شتى المجالات العلمية والأدبية، والتخصصية التي تستهدف بالدرجة الأولى الطلبة والدارسين والبحاث بالجامعات الليبية والمعاهد العليا والمراكز البحثية، بتخفيضات تصل إلى 70-90٪، وفقا لصفحة المكتبة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يذكر أن مكتبة طرابلس تحوي كتب ثقافية وعلمية متنوعة في مختلف المجالات، والتي تبلغ حوالي 3 ملايين كتاب، في أكثر من 50 ألف عنوان، وأثرت المكتبة الليبية بإبداعات كتاب وأدباء، وكانت قِبلةً للقراء والبُحاث والطلبة الدارسين لأكثر من 30 عاماً.

إنذار الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والمحلي
وزارت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي، الخميس، المكتبة واطلعت على الأقسام واستمعت من مديرة المكتبة الأستاذة فاطمة حقيق نبذة عن المكتبة والصعوبات التي تواجهها في العمل الثقافي وإنذار الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والمحلي بضرورة إخلاء المكتبة.

مكتبة «طرابلس العلمية» تستضيف أصبوحة شعرية وتوقيع ديوانين (صور)
«تاريخ ليبيا الثقافي» في ندوة مكتبة طرابلس العلمية
المكتبة العالمية تعلن برنامج احتفاليتها السنوية

وفي هذا السياق وعلى صفحته بـ«فيسبوك» قال الكاتب أحمد علي الفاخري « مؤسف حقا ما تعرضت له مكتبتنا العريقة».

وأضاف « كثيرون يعلمون مكانة هذه المكتبة في إثراء المشهد الثقافي وفي نفوس المبدعين والمثقفين، وكثيرون أيضا يشهدون لصاحبة المكتبة بدورها الريادي في المشهد الثقافي والمعرفي» وكيف «تبنّت نشر عديد من مؤلفات شباب المبدعين إسهاما منها في نشر الثقافة والمعرف» وأضاف «المشهد الثقافي المعرفي يعاني اليتم، في ظل التجاهل التام الذي يقابله من المسؤولين المتعاقبين».

وقال حسن الأشلم «ليست استثناء كى لا تُخلى.. فلقد أخلت الغيلان قبلها وطنا بأكمله» وأضاف «وطني سيظل وسيزهر ولو في حقيبة سفر، أو حفنة رمل، أو نتوءة من صخر»

وكتب الشاعر عمر عبدالدائم تضامناً مع مكتبة طرابلس العلمية العالمية:
الكتاب ليس ترفاً..
غذاءُ الفكر أهم وأجدى من تخمة البطون..
وإذا أغلقت مكتبة فهذا يعني أنك فتحت سجناً.

مشروع «مركز طرابلس الثقافي»
أفادت السيدة فاطمة حقيق، على هامش طلب الإخلاء المقدمة لمكتبة طرابلس العلمية العالمية أنها تقدمت في العام 1998، لأمين الاقتصاد حينها، وإلى الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والمحلي حاليا، بمقترح مفصل بخصوص تحويل سوق الجماهيرية المجمع إلى «مركز طرابلس الثقافي» يتضمن فروع لدور النشر والمكتبات الليبية، ومحلات خاصة بمستلزمات الموسيقى والفنون التشكيلية، ومستلزمات الطلبة دراسياً في تخصصاتهم، وكل ما يخدم فئة أصحاب الهمم، من تطوير مهارات التعليم والتعلم.

معرض كتاب بمكتبة طرابلس العامة، وتصفيات قبل إخلائها، في 7 أكتوبر 2023. (صفحة المكتبة على فيسبوك)
معرض كتاب بمكتبة طرابلس العامة، وتصفيات قبل إخلائها، في 7 أكتوبر 2023. (صفحة المكتبة على فيسبوك)
وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في زيارة للمكتبة بتاريخ 5 أكتوبر 2023. (صفحة المكتبة على فيسبوك)
وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في زيارة للمكتبة بتاريخ 5 أكتوبر 2023. (صفحة المكتبة على فيسبوك)
صورة لبعض الكتب المعروضة بالمكتبة بتاريخ 7 أكتوبر 2023. (صفحة المكتبة على فيسبوك)
صورة لبعض الكتب المعروضة بالمكتبة بتاريخ 7 أكتوبر 2023. (صفحة المكتبة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان

حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية

الهلال بالمجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية وأبوسليم في الثانية
غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030

غضب في تشيلي لاستبعادها من تنظيم كأس العالم 2030
روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير

روبوتات ميتا للمحادثة: شخصنة الذكاء الصناعي... الوهم الكبير
الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»

جريدة «الوسط»: «6+6» تطيح بالتوافق بين «النواب» و«الدولة»
«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021

«يونيسف»: 43.1 مليون عملية نزوح لأطفال جراء الكوارث المناخية بين 2016 و2021
«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟

«خائن يفغيني».. من أندريه تروشيف الذي كلفه بوتين لقيادة «فاغنر»؟
الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)

الصربي «ميشو» يصل طرابلس لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم (فيديو)
كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر

كاريكاتير حليم - مصر تحتفل بالذكرى 50 لنصر أكتوبر
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
العاصفة «دانيال» تكشف بقايا أثرية جديدة في قورينا
العاصفة «دانيال» تكشف بقايا أثرية جديدة في قورينا
درايك يأخذ استراحة «عام» بسبب مشاكل صحية
درايك يأخذ استراحة «عام» بسبب مشاكل صحية
مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن الأفلام العربية المشاركة في دورته الـ45
مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن الأفلام العربية المشاركة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»...
«عديمة الفائدة وخطر على ثقافتنا».. سكورسيزي يهاجم أفلام القصص المصورة
«عديمة الفائدة وخطر على ثقافتنا».. سكورسيزي يهاجم أفلام ......
جماليات الموروث الثقافي في لوحات الفنانة القطرية وفيقة العيسي
جماليات الموروث الثقافي في لوحات الفنانة القطرية وفيقة ......
الفنان التشكيلي البحريني عبدالله المحرقي
الفنان التشكيلي البحريني عبدالله المحرقي...
المزيد
دفن الفنان الكولومبي فرناندو بوتيرو في بيتراسانتا الإيطالية
دفن الفنان الكولومبي فرناندو بوتيرو في بيتراسانتا الإيطالية...
تحت شعار «50 عامًا من العزة» فعاليات ثقافية مصرية تحيي ذكرى نصر أكتوبر
تحت شعار «50 عامًا من العزة» فعاليات ثقافية مصرية تحيي ذكرى ......
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء...
مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن الأفلام العربية المشاركة في دورته الـ45
مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن الأفلام العربية المشاركة في......
درايك يأخذ استراحة «عام» بسبب مشاكل صحية
درايك يأخذ استراحة «عام» بسبب مشاكل صحية...
المزيد