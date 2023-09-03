«ذاكرة ذات» في ندوة بـ«حوش محمود بي»

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت ندوة أدبية، أمس السبت، رؤية نقدية وتحليلية لرواية «ذاكرة ذات» للكاتب طاهر بن الطاهر، جاءت ضمن فعاليات ليالي المدينة بحوش محمود بي بالمدينة القديمة طرابلس.

شارك في الندوة روائيون وكتاب وأدباء ونقاد وصحفيون، وأدارها الناقد في مجال السرديات عبدالحكيم المالكي، حسب صفحة وزارة التعليم التقني والفني على «فيسبوك».

وعرض المالكي، ملخصًا لأحداث الرواية، مبرزاً أهم العناصر الإبداعية في النص، وقدرة الكاتب على الوصف، وتحريك الشخصيات، وكيف استطاع جذب القارئ بأسلوبه السردي وعرضه الشيق للأحداث،مشيدًا بما جاء في الرواية من فهم عميق ورسم صورة واقعية للحالة المجتمعية الليبية بمكوناتها المختلفة والمتعددة.

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وأدلى بعض الحاضرين بمداخلات نقدية، ومنهم الكاتب والأديب منصور أبوشناف، والإعلامي والشاعر جلال عثمان، والإعلامي والناقد عطية باني، والصحفي والشاعر خالد درويش، والأديب والكاتب محمد المغبوب، والموسيقار بشير غريب، وآخرون.

مداخلة أحد الحضور خلال الندوة، 2 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

جانب من حضور ندوة «ذاكرة ذات» بحوش محمود بي، 2 سبتمبر 2023. (فيسبوك)

جانب من الحضور خلال ندوة «ذاكرة ذات» بحوش محمود بي، 2 سبتمبر 2023. (فيسبوك)