تحت شعار «ثقافتنا هويتنا».. عروض فنية شعبية في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة «الوحدة الوحدة الوطنية الموقتة»، الثلاثاء الماضي، مهرجانا ثقافيا في مدينة غريان تحت شعار «ثقافتنا هويتنا» بمنتزه أبوغيلان السياحي.

يأتي المهرجان ضمن فعاليات الموسم الصيفي الثقافي 2023 الذي تنظمه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية. وشاركت عديد المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية في المهرجان بحضور أهالي المدينة والمناطق المجاورة ووفد يمثل وزارة الثقافة.

وتضمن المهرجان الذي نظم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التنمية المجتمعية ببلدية غريان، عديد الفعاليات الثقافية والفنية والفنون الشعبية، وعرضا للمقتنيات الشعبية والصناعات التقليدية الموجودة في غريان، وكذلك عرضا لـ«الميز الشعبي» واستعراض «فوج غريان للكشافة والمرشدات».

من فعاليات المهرجان الثقافي بمدينه غريان تحت شعار «ثقافتنا هويتنا»، 29 أغسطس 2023. (فيسبوك)

من فعاليات المهرجان الثقافي بمدينه غريان تحت شعار «ثقافتنا هويتنا»، 29 أغسطس 2023. (فيسبوك)

من فعاليات المهرجان الثقافي بمدينه غريان تحت شعار «ثقافتنا هويتنا»، 29 أغسطس 2023. (فيسبوك)