أكبر تجمع لأشخاص يرتدون زيّ «هاري بوتر» في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت مدينة هامبورغ الألمانية، أمس السبت، رقماً قياسياً عالمياً جديداً، لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون زيّ «هاري بوتر» ذي الرداء الأسود الطويل والنظارات المستديرة والندبة على الجبين.

وتجمّع 1758 شخصاً مرتدين زيّ الساحر الشهير، الذي تخيّلته الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ (مؤلفة سلسلة هاري بوتر)، في ساحة مقر البلدية في المدينة الواقعة شمال ألمانيا، بحسب منظمي الحدث، وفق وكالة «فرانس برس»..

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وحملت مدينة بيرث الأسترالية الرقم القياسي السابق منذ عام 2017، إذ ضمّ التجمع حينها 997 شخصاً، وشارك في التجمّع عدد كبير من الأطفال والمراهقين. لم ترغب إيزابيل سيشتينغ (16 عاماً) في تفويت الحدث قائلة: «لطالما أذهلني كل هذا العالم السحري» لهاري بوتر.

وأقيم هذا التجمع كجزء من يوم مخصص للاحتفال بذكرى طرح دار النشر كارلسن فيرلاغ، ومقرها هامبورغ، أول مجلد باللغة الألمانية من السلسلة الأدبية الأكثر مبيعاً قبل 25 عاماً.