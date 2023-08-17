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«مستحيل أن أبقى».. عرض مسرحي يجسّد معاناة الأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 09:47 صباحا
«مستحيل أن أبقى».. عرض مسرحي يجسّد معاناة الأوكرانيين
ممثلو مسرح ميكولا كوليش خلال العرض المسرحي «مستحيل أن أبقى»، 15 أغسطس 2023، (ا ف ب)
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على مسارح العاصمة كييف ومختلف أنحاء أوكرانيا، تعرض مسرحية «مستحيل أن أبقى» التي تروي التحولات التي طالت حياة الأوكرانيين جراء الحرب والمعاناة التي لحقت بهم.

ويقدم العرض ممثلو مسرح ميكولا كوليش الموسيقي والدرامي في مدينة خيرسون جنوب البلاد، وهم يرتدون قمصانا سوداء وسراويل «جينز»، وعلى شاشة كبيرة خلفهم، يُعرَض شريط فيديو يُظهر شاحنات عسكرية روسية تدخل خيرسون، فيما يتصاعد دخان أسود في السماء ويرفع جنود روس علم بلدهم، حسب وكالة «فرانس برس».

يقول المخرج المسرحي أولكسندر كنيغا: «نحمد الله لأن عددا كبيرا من الأوكرانيين لم يشهدوا ما واجهناه، لكنّنا نرغب في رواية تجاربنا لهم».

العرض يعتمد على التبرعات
أُرجئ مشروع تقديم عرض ختامي من «مستحيل أن أبقى» على مسرح المدينة، مع أن المسرح لا يزال مفتوحاً ويوفّر دروساً مسرحية للأطفال، لكن ممثليه باتوا منتشرين في أوكرانيا وخارجها.

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ويشير أولكسندر إلى أن الوضع «معقد جداً»، موضحاً أن المسرح، وعند نهاية كل عرض، يعلن عن حسابه المصرفي للجمهور حتى يجمع التبرعات.

وفي عرض «مستحيل أن أبقى»، يروي الممثلون تفاصيل عن مشاركتهم في مسيرات ضد الروس في الساحة الرئيسية للمدينة، وعن الذعر الذي كانوا يشعرون به عندما تنطلق نيران الحرب.

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