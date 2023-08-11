توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي مع مدير عام المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر، التعاون في مجالات التراث المادي وغير المادي والصناعة التقليدية وتدريب العاملين فيها، وذلك خلال لقاء في مقر المنظمة في تونس.

اللقاء تناول كذلك موضوعات للتعاون في تسجيل الملفات العربية المشتركة، فيما جرى الاتفاق على التعاون لإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة الثقافة العربية للعام 2025، والاستفادة من خبرة المنظمة في تنظيم العواصم الثقافية العربية.

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