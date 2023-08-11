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توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 11:00 مساء
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية
وزيرة الثقافة مبروكة توغي مع مدير عام المنظمة العربية للثقافة والعلوم محمد أعمر في مقر المنظمة في تونس (وزارة الثقافة)
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ناقشت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبروكة توغي مع مدير عام المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر، التعاون في مجالات التراث المادي وغير المادي والصناعة التقليدية وتدريب العاملين فيها، وذلك خلال لقاء في مقر المنظمة في تونس.

اللقاء تناول كذلك موضوعات للتعاون في تسجيل الملفات العربية المشتركة، فيما جرى الاتفاق على التعاون لإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة الثقافة العربية للعام 2025، والاستفادة من خبرة المنظمة في تنظيم العواصم الثقافية العربية.

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تكريم مبروكة توغي بهدية تذكارية
وعرض مدراء الإدارات بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أهم المشروعات التي تعمل عليها المنظمة، ودور ليبيا في هذه المشروعات التي تنفذها المنظمة. وفي نهاية اللقاء، كرّم مدير المنظمة الوزيرة توغي بهدية تذكارية.

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