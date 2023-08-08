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وفاة مخرج «ذي إكزورسيت» وليام فريدكين عن 87 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 08:52 صباحا
وفاة مخرج «ذي إكزورسيت» وليام فريدكين عن 87 عاما
المخرج الأميركي وليام فريدكين متوسطًا زوجته شيري لانسينغ والممثلة ليندا بلير في لوس أنجليس، 9 يونيو 1999 (أ ف ب)
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توفي المخرج الأميركي وليام فريدكين، الذي طبع تاريخ السينما خصوصا بفيلمي «ذي إكزورسيت» و«ذي فرنش كونيكشن»، أمس الإثنين عن 87 عاما.

وقال المحرر التنفيذي السابق في «ذي هوليوود ريبورتر» ستيفن غالواي، إن فريدكين توفي في لوس أنجليس بعد معاناته من مشكلات صحية غير محددة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المخرج توفي صباح الإثنين وفق معلومات حصل عليها، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وأشار غالواي إلى أن المخرج «كان مستمرا في عمله حتى أسابيع قليلة» خلت، لكنّ صحته «كانت تتدهور».

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«أحد آلهة السينما»
وإثر الإعلان عن وفاة فريدكين، ضجت الشبكات الاجتماعية برسائل التقدير للمخرج الراحل من جهات كثيرة، أبرزهم المخرج الحائز جائزة أوسكار غييرمو ديل تورو، الذي وصف فريدكين بأنه «أحد آلهة السينما».

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي «فقدَت السينما مدرسة حقيقية، وفقدتُ صديقا عزيزا ومخلصا وصادقا».

كذلك، وصف مخرج أفلام الرعب إيلي روث عبر إنستغرام فريدكين بأنه «أحد أكثر المخرجين تأثيرا على الإطلاق»، قائلا إنه «غيّر مجرى حياتي».

ونعاه الممثل إلايجا وود، واصفا فريدكين بأنه «معلم سينمائي حقيقي سيستمر تأثيره في الامتداد إلى الأبد».

وكان فريدكين من بين مجموعة مخرجين شباب مؤثرين في موجة «نيو هوليوود الجديدة» في السبعينيات، الذين أعادوا تشكيل السينما الأميركية في العمق، ما زعزع منظومة راسخة كان منتجو الاستوديوهات النافذون يهيمنون فيها على القطاع.

وبجانب زملائه مثل فرانسيس فورد كوبولا ومارتن سكورسيزي، دخل فريدكين المشهد السينمائي بقوة في هوليوود العام 1971 مع الفيلم الدرامي الجريء «ذي فرنش كونكشن».

وقد فاز بخمس جوائز أوسكار، بينها جائزتا أفضل مخرج وأفضل فيلم.

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