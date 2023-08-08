وفاة مخرج «ذي إكزورسيت» وليام فريدكين عن 87 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي المخرج الأميركي وليام فريدكين، الذي طبع تاريخ السينما خصوصا بفيلمي «ذي إكزورسيت» و«ذي فرنش كونيكشن»، أمس الإثنين عن 87 عاما.

وقال المحرر التنفيذي السابق في «ذي هوليوود ريبورتر» ستيفن غالواي، إن فريدكين توفي في لوس أنجليس بعد معاناته من مشكلات صحية غير محددة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المخرج توفي صباح الإثنين وفق معلومات حصل عليها، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وأشار غالواي إلى أن المخرج «كان مستمرا في عمله حتى أسابيع قليلة» خلت، لكنّ صحته «كانت تتدهور».

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