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بعد معاناة مع المرض.. وفاة الممثل مارك مارغوليس عن عمر يناهز 83 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 10:23 صباحا
بعد معاناة مع المرض.. وفاة الممثل مارك مارغوليس عن عمر يناهز 83 عاما
الممثل الأميركي مارك مارغوليس في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، سبتمبر 2012 (أ ف ب)
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توفي الممثل الأميركي مارك مارغوليس، الذي لعب دور زعيم المخدرات الشرير هيكتور سالامانكا في مسلسلي «بريكينغ باد» و«بيتر كول سول»، عن 83 عاماً.

فارق الممثل الحياة في أحد مستشفيات نيويورك بعد معاناة قصيرة مع المرض، محاطاً بزوجته وابنه، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن عائلة الراحل.

واشتُهر مارغوليس خصوصاً بأدائه شخصية هيكتور سالامانكا، زعيم العصابة المشلول الذي يتواصل مع الآخرين من خلال جرس بسيط، ورُشّح بفضل هذا الدور لنيل جائزة «إيمي»، الموازية في أهميتها تليفزيونيا لجوائز الأوسكار في السينما.

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نعي وإشادة
أشاد حساب «بريكينغ باد» الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«الموهبة الهائلة لمارك مارغوليس الذي جعل من هيكتور سالامانكا، بعينيه وجرسه والقليل جداً من الكلمات، إحدى أكثر الشخصيات المحفورة بالذاكرة في تاريخ التليفزيون».

وكتب نجم «بريكينغ باد» براين كرانستون، صاحب شخصية والتر وايت في المسلسل، على «إنستغرام»: «مارك مارغوليس كان ممثلاً عظيماً وإنساناً جميلاً. كان مرحاً وصاحب شخصية محببة خارج التصوير، وذا رهبة قوية في موقع التصوير».

كما أشاد شريكه السابق في التمثيل «بوب أودينكيرك»، الذي لعب دور المحامي المحتال شاول غودمان في «بريكينغ باد»، بالـ«حضور القوي على الشاشة لمارغوليس».

وُلد مارغوليس في فيلادلفيا العام 1939، وانتقل إلى نيويورك، لخوض تجربة التمثيل.

وتميزت مسيرته بأدوار ثانوية في أفلام شهيرة، بينها «سكارفيس» و«إيس فينتورا» و«بلاك سوان»، وأيضا عبر مسلسل «أوز» على شبكة «إتش بي أو».

وقد ترك مارغوليس وراءه جاكلين، زوجته البالغة 61 عاماً، وابنهما الوحيد مورغان، وأحفادهما الثلاثة.

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