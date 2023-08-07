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الكويت تحظر عرض فيلم رعب يشارك فيه ممثل متحوِّل جنسيًّا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 09:51 مساء
الكويت تحظر عرض فيلم رعب يشارك فيه ممثل متحوِّل جنسيًّا
صورة جوية للعاصمة الكويتية في 28 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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حظرت الكويت عرض فيلم الرعب «توك تو مي» Talk to me الذي يشارك فيه ممثل متحول جنسيًّا، وفق ما أفادت السلطات وكالة «فرانس برس» بدون الكشف عن سبب ذلك، علمًا بأنه يُعرض في دول خليجية أخرى.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية «سينسكيب» هشام الغانم «حظر السلطات الكويتية عرض الفيلم الأسترالي Talk to me» الذي كان من المقرر أن يبدأ عرضه في قاعات السينما المحلية الأسبوع الماضي.

وأشار الغانم لوكالة «فرانس برس» إلى أن الأسباب «غير معروفة حتى الآن».

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الكويت لم تكشف عن سبب منع عرض الفيلم
والفيلم الذي يُعرض على الشاشات في السعودية والإمارات، يضم الممثل الأسترالي المتحول جنسيًّا زوي تيراكس Zoe Terake، لكنه لا يأتي على ذكر المثليين أو المتحولين جنسيًّا في أي من مشاهده. ولم ترد وزارة الإعلام الكويتية على الفور على طلب «فرانس برس» التعليق.

وسبق أن منعت دول خليجية بينها الكويت والإمارات والسعودية، عرض أفلام تتخللها مشاهد تشير إلى مجتمع الميم. ومؤخرًا حظرت دول الخليج عرض أحدث أفلام سلسلة «الرجل العنكبوت»، وذلك بعدما أثار جدلًا على خلفية تضمّنه مشهدًا يُظهر راية تدعم المتحولين جنسيًّا.

وانتقد الممثل تيراكس خطوة الكويت واصفًا إياها بأنها «تجرد من الإنسانية». وأكد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيلم لا يتضمن إشارات إلى مجتمع الميم.

وأضاف تيراكس، الذي يقدّم نفسه على أنه خارج الثنائية الجندرية، «أنا ممثل متحول جنسيًّا حصل على دور. أنا لستُ موضوعًا. أنا شخص». وقال: «لقد حظرت الكويت هذا الفيلم بسبب هويتي (الجنسية) فقط»، مضيفًا أن هذه الخطوة «موجهة وتجرّد من الإنسانية وتهدف إلى إيذائنا».

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