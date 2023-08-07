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كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 11:55 صباحا
كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات
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يستضيف المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، بعد غدٍ الأربعاء، الدكتور مختار الطاهر كرفاع، في جلسة حوارية حول كتابه (مجلة ليبيا المصورة)، بقاعة المجاهد بالمركز، بمدينة طرابلس.
في مثل هذا اليوم منذ ثلاثين عاما رحل الرجل الرمز مصطفى عبدالله بن عامر
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ويشارك في الحوارية السادة الدكاترة: محمد الطاهر الجراري، الرويعي محمد قناو، أحمد امراجع نجم، فاتح رجب قدارة.

 يُذكر أن مجلة ليبيا المصورة كانت تصدر شهرياً، وتطبع في بنغازي، واستمرت في الصدور بين عامي 1935-1940، وتعتبر من أهم المجلات الليبية في فترة الحكم الإيطالي

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