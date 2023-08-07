كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات

القاهرة - بوابة الوسط

يستضيف المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، بعد غدٍ الأربعاء، الدكتور مختار الطاهر كرفاع، في جلسة حوارية حول كتابه (مجلة ليبيا المصورة)، بقاعة المجاهد بالمركز، بمدينة طرابلس.

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ويشارك في الحوارية السادة الدكاترة: محمد الطاهر الجراري، الرويعي محمد قناو، أحمد امراجع نجم، فاتح رجب قدارة.

يُذكر أن مجلة ليبيا المصورة كانت تصدر شهرياً، وتطبع في بنغازي، واستمرت في الصدور بين عامي 1935-1940، وتعتبر من أهم المجلات الليبية في فترة الحكم الإيطالي