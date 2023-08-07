كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات...

يستضيف المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، بعد غدٍ الأربعاء، الدكتور مختار الطاهر كرفاع، في جلسة حوارية حول كتابه (مجلة ليبيا المصورة)، بقاعة المجاهد بالمركز، بمدينة طرابلس.
- في مثل هذا اليوم منذ ثلاثين عاما رحل الرجل الرمز مصطفى عبدالله بن عامر
- المختار كرفاع: ظهور الدولة الليبية الحديثة في إطارها الجيوسياسي يعود للعام 1551
- «تاريخ بناء الدولة» في محاضرة بمركز المحفوظات
ويشارك في الحوارية السادة الدكاترة: محمد الطاهر الجراري، الرويعي محمد قناو، أحمد امراجع نجم، فاتح رجب قدارة.
يُذكر أن مجلة ليبيا المصورة كانت تصدر شهرياً، وتطبع في بنغازي، واستمرت في الصدور بين عامي 1935-1940، وتعتبر من أهم المجلات الليبية في فترة الحكم الإيطالي
تعليقات