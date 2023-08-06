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وزارة الثقافة تحتفي بالراحل حسين الرياني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 12:59 مساء
وزارة الثقافة تحتفي بالراحل حسين الرياني
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تحتفي بالشاعر الراحل حسين الرياني
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تقيم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بحكومة الوحدة الوطنية، حفل تأبين للشاعر الراحل حسين الرياني، غدًا الإثنين، بداية من الساعة الخامسة مساءً بالمعهد العالي لتقنيات الفنون، زاوية الدهماني – طرابلس. بحسب موقع «طيوب»

 ويأتي هذا التأبين ضمن فعاليات الدورة الأولى من برنامجها الصيفي الثقافي 2023، المقام تحت شعار «تميزنا بتنوع ثقافتنا»، اعترافاً بإسهامات الراحل الأدبية القيمة والجادة في إثراء المشهد الثقافي الليبي.

وتوفي الشاعر الليبي حسين الرياني  يوم الأحد  في الرابع من شهر يوليو الماضي ، إثر مرض عضال ألمّ به وذلك عن عمر (71 عامًا) بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في مجال الشعر.
-وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

من أهم شعراء ليببا الشعبيين

والشاعر حسين الرياني، من مواليد 1952، بمدينة الريانية غرب ليبيا، وكان واحدًا من أهم الشعراء الشعبيين، وله مساجلات ونصوص شعرية جميلة تجسد وتحاكي ظروف الحياة ومستجداتها وواقعها من مختلف الزوايا والتي حملت مضامين هادفة وناقدة لبعض الظواهر المجتمعية بأسلوب رصين وبناء.
وفي بيان سابق لها، أشارت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية إلى أن الفقيد كان يتمتع بشهرة في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي شارك فيها داخل وخارج ليبيا، وكان مميّزًا بقصائده الشعرية الغزلية والتي يوقعها بأسماء صاحباتها.
|ومن أشهر  قصائده «خولة» و«سميرة» و«الشهيدة» و«ثورة الحجارة» و«العين» و«حواء» و«الأنفاس» وغيرها. مقدمة أحر التعازي والمواساة إلى الأسرة الثقافية والفنية في ليبيا.

 

الشاعر الراحل حسين الرياني في أحدى الندوات (أرشيفية - الإنترنت)
الشاعر الراحل حسين الرياني في أحدى الندوات (أرشيفية - الإنترنت)
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