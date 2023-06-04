وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ببالغ عبارات الأسى والحزن الشاعر الليبي حسين الرياني الذي وافاه الأجل اليوم الأحد 4 يونيو 2023، إثر مرض عضال ألمّ به وذلك عن عمر ناهز الـ71 عامًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع في مجال الشعر.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشاعر حسين الرياني، من مواليد 1952، بمدينة الريانية غرب ليبيا، وكان واحدًا من أهم الشعراء الشعبيين، وله مساجلات ونصوص شعرية جميلة تجسد وتحاكي ظروف الحياة ومستجداتها وواقعها من مختلف الزوايا والتي حملت مضامين هادفة وناقدة لبعض الظواهر المجتمعية بأسلوب رصين وبناء.

وأشارت وزارة الثقافة إلى أن الفقيد كان يتمتع بشهرة في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي شارك فيها داخل وخارج ليبيا، وكان مميّزًا بقصائده الشعرية الغزلية والتي يوقعها بأسماء صاحباتها.

وذكرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية أن من قصائده «خولة» و«سميرة» و«الشهيدة» و«ثورة الحجارة» و«العين» و«حواء» و«الأنفاس» وغيرها. مقدمة أحر التعازي والمواساة إلى الأسرة الثقافية والفنية في ليبيا.