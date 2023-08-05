الحرب تلغي جائزة الطيب صالح في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت حرب السودان التي دخلت شهرها الرابع، في إلغاء الدورة الحالية من جائزة الأديب العالمي الطيب صالح للإبداع الروائي. حيث أعلن مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي، إلغاء الدورة الحالية لجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي، والمؤتمر العلمي للرواية السودانية رقم «19» المصاحب لها. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى،

وأكدت سكرتارية الجائزة أنها لم تدخر جهداً لإقامة المسابقة في مواعيدها، وبكل حيثياتها كعهدها في الدورات السابقة، منذ انطلاق دورتها الأولى عام 2002، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل؛ نسبة لظروف الحرب وتداعياتها.

ونوّهت سكرتارية الأساتذة الذين تقدّموا بأعمالهم الروائية للمنافسة لنيل جائزة هذه الدورة، بأن حقوقهم محفوظة في المنافسة في الدورة القادمة.

منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، منتصف أبريل الماضي، تأثرت كل مناحي الحياة بالعاصمة وحتى المدن خارجها نتيجة تمركز معظم المؤسسات والمصانع والخدمات فيها، وتزداد المخاطر والخسائر بصورة يومية جراء تواصل الاشتباكات.

وجاءت فكرة الجائزة من مشروع احتفالية بسبعينية مولد الأديب العالمي الطيب صالح من بعض أصدقائه في القاهرة عام 1998.

وتكونت لجنة ضمت في عضويتها كل من د. حسن أبشر الطيب، د. بشير بكري، القاص المصري محمود سالم، محمود صالح عثمان صالح وآخرين، وجرى جمع مبلغ من المال رغب الراحل الطيب صالح في تحويله لإقامة مشروع ينهض بدعم الأدب الروائي، فبرزت فكرة الجائزة بمثابة مواصلة لجهود تكريمه، وهي جائزة أدبية ينظمها مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي، بدأت دورتها الاُولى في العام 2003 .

ويقول القائمون على أمر الجائزة إنها تهدف للفت الانتباه لحركة الرواية السودانية وما حققته من تجارب ناضجة فنياً وجمالياً، وكسر حاجز العزلة والتعتيم الإعلامي اللذين خيما طويلاً على الإبداع السوداني.

ويتكون مجلس أمناء الجائزة من شخصيات سودانية بارزة، حيث يجتمع مرة كل عام لإقرار السياسات العامة واتخاذ القرارات في الموضوعات المرفوعة إليه من سكرتارية الجائزة وبمباركة من اللجنة التنفيذية.

وسبق أن فازت الكاتبة الليبية غالية يونس الذرعاني عن روايتها قوارير خاوية في الدورة العاشرة من الجائزة عام 2020