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ليدي غاغا تشيد بـ«علاقة سحرية» جمعتها بتوني بينيت قبل وفاته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 أغسطس 2023, 12:10 مساء
ليدي غاغا تشيد بـ«علاقة سحرية» جمعتها بتوني بينيت قبل وفاته
ليدي غاغا وتوني بينيت خلال حفلة توزيع جوائز «غرامي» فى العام 2015. (أرشيفية: أ ف ب)
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أشادت ليدي غاغا، التي كانت صديقة لتوني بينيت، وتعاونت معه خلال السنوات الأخيرة من حياته، بعلاقتهما «السحرية»، وحضّت متابعيها على عدم «إغفال كبار السن». توفي بينيت عن 96 عاماً في 21 يوليو، بعدما عانى سنوات مرض ألزهايمر.

وأصبح بينيت في العام 2014 أكبر شخص سناً تتصدّر مجموعة موسيقية له قائمة الألبومات الأميركية الأكثر مبيعاً من خلال مجموعة من الأغنيات الثنائية مع ليدي غاغا، التي فاز معها أيضاً بجائزة غرامي العام 2022، وفق وكالة «فرانس برس».

ليدي غاغا: نقلت نفسي مع توني إلى عصر آخر
كتبت ليدي غاغا عبر إنستغرام «امتلكتُ وتوني طاقة سحرية. نقلنا أنفسنا إلى عصر آخر، وأقدمنا على تحديث الموسيقى معاً، ومنحناها حياة جديدة كثنائي غنائي». وأضافت: «لكن ما جمعني به لم يكن مجرّد عمل. كانت علاقتنا حقيقية جداً. علّمني عن الموسيقى طبعاً، لكنه أظهر لي أيضاً كيف أحافظ على معنوياتي عالية ورأسي مرفوعاً».

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وكان يبدو أنّ الشراكة بين غاغا وبينيت غير ممكنة بسبب فارق السنّ بينهما، لكنّ المغنية أكدت في تكريمها لبينيت أنّ «فارق السن بيننا ليس مهماً». وتابعت: «إنّ خسارة توني بسبب ألزهايمر مؤلمة»، مضيفةً: «مرحلة فقدان الذاكرة تُعد فترة مهمة في حياة الإنسان، إذ ثمة شعور بالضعف، والرغبة في الحفاظ على الكرامة».

وحضّت ليدي غاغا متابعيها على الاعتناء بكبار السن، قائلةً: «لا تتركوهم عندما تتغيّر الأمور. انتبهوا إلى الصمت، فبعض التبادلات الأكثر أهمية مع شريكي الموسيقي كانت من دون أي لحن». وتابعت: «أحبك توني».

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