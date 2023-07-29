الفنانة تغريد البقشي عاشقة اللون الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

فنانة موهوبة، أسست خطًا تشكيليًا خاصًا بها

«في الشكل وفي المضمون». خطوطها مفعمة بألوان وصفتها بالعفوية، أما مضمون تشكيلها فيتناول .. «المرأة وما يعتمل في داخلها وما ترجوه وتتطلع إليه من مجتمعها». أصبح المهتم السعودي، وقد نضيف العربي الخليجي، يعرف لوحاتها بمجرد أن يراها، فيهتف في داخله مأخوذًا بعجب تشكيلها وألوانها: «إنها لوحة الفنانة تغريد البقشي.. سواء أكانت اللوحة ممهرة بتوقيعها أم لا! هذا في تقديري، هو إعلان النجاح وانتشاره».

العمل الفني يحتاج إلى استقرار مكاني

وهذا مما كتب عنها: «.. إنها أرادت أن يكون مرسمها جزءًا من منزل أسرتها. لأن العمل الفني يحتاج إلى استقرار مكاني..» «ولقد صدقت في ذلك وأصابت عين الحقيقة، مبرزة فلسفة روحية حقيقية. ففي الوقت، الذي تؤدي فيه مهامها العائلية بروح امرأة، وقد تكون أمًا، يغمرها دفء المكان وأمنه، فهي في بيتها، وفي محراب فنها، في آن واحد. تتجه نحو أمومتها مهما رغبت في ذلك، وتعود إلى حلم لوحتها، حالما تنضج الفكرة فتنطلق لتنفيذها، تؤسس لها وتتركها قريبة منها تختمر على مهل. إنها تحقق توازنًا هائلًا ما بين مهام واجباتها، ونضج الفكرة وإلحاح مولدها. لا تتسلط مهمة على أخرى.

مرسمها الذي أسمته: (القاعة البيضاء)

المتصل بالبيت هو ، على نحو ما، اتصال هويتها كأم، بالرسامة التي تكونها. وهذا ما يشعرها بالحميمية تجاه المنزل والمرسم معًا.. وتجاه العائلة واللوحة أيضًا، فتضفي العائلة نوعًا من الطاقة الإيجابية والشعور بالأمان. هكذا يكون تبدل المراكز تبادلًا متوازيًا تتجرد فيه من كل متعلقات اليوم وما يثقله، لتشعر أنه عالمها الممتد الصغير بمساحته والكبير بالخيال الذي تصبّه فيه...«مرسمها الذي أسمته: (القاعة البيضاء) مطلي بكامله، باللون الأبيض، خزائنه، مقاعده، أرضيته والطاولة التي تتوسطه تقول: «أحب اللون الأبيض، لأني أعتقد أن من البياض يبدأ كل شيء، فمنه تخرج ألوان الطيف كلها، ومنه تبدأ الحياة حين يُلفْ المولود الجديد بالأبيض، وترتدي العروس الأبيض في عرسها لتنطلق في حياة جديدة، وكذلك حين يُلف الراحلون إلى الحياة الأخرى بالأبيض، وهذه نهاية لحياة وبداية لحياة جديدة. كأن كل شيء يبدأ من الأبيض وينتهي إليه». اللون الأبيض هو لون النور، «ولا يكفي أن تكون أنت في النور حتى ترى، بل يجب أن يغمر النور ما تنظر إليه عيناك حتى ترى..».. هكذا قال جلال الدين الرومي، فأصاب.

عشقت تغريد البقشي، من طفولتها الألوان،

ف كان والدها يأتي بها إليها، ليشجِّعها على الرسم، وكانت تحلم أن تصبح رسامة مشهورة، وطورت قدراتها، من خلال دورات خاصة على يد مدربات ورسامات في السعودية، قبل أن تتوجه نحو التخصص الجامعي في سورية، وأنهته برسالة ماجستير في مناهج وطرق تدريس الفنون من جامعة الملك سعود بالرياض.

نساءها، شامخات «باسقات» مثل النخلة،

ثم قدمت لنا نساءها، شامخات «باسقات» مثل النخلة، يحملن الكثير من القوة والعزم في عيونهن السوداء الواسعة، يحلمن ويعملن ويحققن الكثير، لا يقتصر المشهد عليهن، بل إن هناك النصف الآخر، الرجل موجود دائمًا فهو أحيانًا في اللوحات، وفي أحيانٍ أخرى كثير خارجها ولكن وجوده مثبت ومشجع».