أصبوحة شعرية بمكتبة اليونسكو في سبها‎ غدًا الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف مكتبة اليونسكو التاريخية في سبها‎، غدًا الإثنين، أصبوحة شعرية مع الشعراء: أحمد الفاخري وفاطمة اعموم وهود الأماني، حسب ما أعلنت صفحة المكتبة على «فيسبوك».

وتنظم الأصبوحة الشعرية منظمة فزان ليبيا في العاشرة صباحًا، وتأتي بمصاحبة فرقة زرياب للموسيقى العربية والغناء ضمن مشروع مسار للكتابة الأدبية.

- أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها

ومكتبة اليونسكو تأسست فى مدينة سبها من قبل منظمة اليونسكو 1954، وتعتبر أول مكتبة للكتب في الجنوب الليبي، وأسهمت في إثراء الحياة الثقافية وإتاحة القراءة لكثير من أبناء الوطن.