  • Alwasat News
Atwasat

متحف سويدي يعرض منحوتة ابتُكرت استنادا إلى الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 12:01 مساء
متحف سويدي يعرض منحوتة ابتُكرت استنادا إلى الذكاء الصناعي
تمثال مستوحى من خمسة من أبرز النحاتين العالميين أُنشئ استنادا إلى تقنية الذكاء الصناعي، ومعروض في إستوكهولم يونيو 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

تُعرض في أحد المتاحف السويدية منحوتة مستوحاة من أعمال خمسة من أبرز النحاتين العالميين، بينهم «مايكل أنجلو» و«أوغوست رودان»، وجرى ابتكارها حصرا بفضل برامج للذكاء الصناعي، وأُطلقت عليها تسمية «التمثال المستحيل».

وقالت الناطقة باسم شركة «ساندفيك» التي صممت التمثال «بوليينا لوندي»: «إنه تمثال فعلي صنّعه خمسة من معلّمي النحت ما كانوا ليتعاونوا في الحياة الواقعية»، بحسب «فرانس برس».

تمثال بوزن 500 كيلو
يُعرض التمثال المصنوع من فولاذ مقاوم للصدأ، ويبلغ ارتفاعه 150 سنتيمترا ووزنه 500 كيلو غرام، بمتحف التكنولوجيا في إستوكهولم، في خطوة تشكل مؤشرا إلى التغيير الحاصل في المفاهيم التقليدية للفن.

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

ويمثّل هذا العمل امرأة نصف جسدها السفلي مغطى بسترة، وتحمل كرة من البرونز بيدها اليسرى.

5 نحاتين للتمثال
تكمن الفكرة من هذا التمثال في ابتكار مزيج من أنماط النحاتين الخمسة الذين طبع كل واحد منهم مجال النحت في عصره، وهم: «مايكل أنجلو» (إيطاليا، 1475-1564)، و«أوغوست رودان» (فرنسا، 1840-1917)، و«كاثي كولفيتس» (ألمانيا، 1867-1945)، و«كوتارو تاكامورا» (اليابان، 1883-1956)، و«أوغوستا سافاج» (الولايات المتحدة، 1892-1962).

ولفتت جوليا أولديريوس، وهي مسؤولة عن الابتكار في المتحف: «ثمة شيء في التمثال يشعرك بأنه ليس من ابتكار بشر».

ولإنجاز المنحوتة، قام مهندسو «ساندفيك» بتغذية أنظمة الذكاء الصناعي بصور كثيرة من منحوتات أنشأها هؤلاء الفنانون، ثم قدّمت برامج الذكاء الصناعي مجموعة من الصور الثنائية الأبعاد تعكس، بحسب «أولديريوس»، الطابع الخاص بكل نحات.

وأوضحت «جوليا»: «دمج مهندسونا هذه الصور الثنائية الأبعاد في نموذج ثلاثي الأبعاد، ومن هنا بدأنا تصنيع التمثال».

لكن هل تُعدّ هذه المنحوتة عملا فنيا أم مجرد إنجاز تقني؟، تجيب «أولديريوس»: «نعم، أعتقد أن هذا عبارة عن فن»، معّدة أن الحكم يعود في هذا الخصوص للجمهور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف

عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف
المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة

الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا

«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا
البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام ...
موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية النفق

موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية ...
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك

بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك
دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%

دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)

إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)
جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا

الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو

بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي
إلغاء حفل الفرنسي «بوبا» في الدار البيضاء بسبب تصريحاته عن المغربيات
إلغاء حفل الفرنسي «بوبا» في الدار البيضاء بسبب تصريحاته عن ...
واشنطن تتهم عضوا سابقا في «بينك فلويد» بـ«معاداة السامية»
واشنطن تتهم عضوا سابقا في «بينك فلويد» بـ«معاداة السامية»
«حقوق تائهة».. وثائقي يسلط الضوء على غياب القانون في ليبيا
«حقوق تائهة».. وثائقي يسلط الضوء على غياب القانون في ليبيا
وفاة الفنانة التشكيلية و«ملهمة بيكاسو» فرانسواز جيلو عن عمر 101 عام
وفاة الفنانة التشكيلية و«ملهمة بيكاسو» فرانسواز جيلو عن عمر 101 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa speaks 54»
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa ......
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل ......
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة...
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس......
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد ......
المزيد
متحف سويدي يعرض منحوتة ابتُكرت استنادا إلى الذكاء الصناعي
متحف سويدي يعرض منحوتة ابتُكرت استنادا إلى الذكاء الصناعي...
عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف
عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف...
«الرواية الشفوية».. كيف تنعش الذاكرة الليبية؟
«الرواية الشفوية».. كيف تنعش الذاكرة الليبية؟...
وفاة الفنانة التشكيلية و«ملهمة بيكاسو» فرانسواز جيلو عن عمر 101 عام
وفاة الفنانة التشكيلية و«ملهمة بيكاسو» فرانسواز جيلو عن عمر ......
«حقوق تائهة».. وثائقي يسلط الضوء على غياب القانون في ليبيا
«حقوق تائهة».. وثائقي يسلط الضوء على غياب القانون في ليبيا...
المزيد