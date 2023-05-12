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اختتام دورة لصناعة الفيديوهات التوعوية بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 06:54 مساء
اختتام دورة لصناعة الفيديوهات التوعوية بالجزائر
تسليم المشاركين بالدورة التدريبية في الجزائر شهادات المشاركة. (الإنترنت)
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اختتمت بالمعهد الفرنسي بمدينة عنابة الجزائرية فعاليات دورة تدريبية في صناعة الفيديوهات التوعوية ينظمها المهرجان الدولي «FIVS» بالشراكة مع مهرجان «البوابة الرقمية» للأفلام القصيرة.

وامتدت الدورة في الفترة من 6 الي 8 مايو الجاري بمشاركة 60 شخصًا من مختلف الأعمار والمستويات، وتمحورت حول مختلف مراحل صناعة الفيديو التوعوي من كتابة سيناريو التصوير وصولًا إلى التركيب والمونتاج.

وشهدت الفعاليات عرض مجموعة من الفيديوهات التوعوية ضمن مختلف فقرات الدورة. في الختام جرى تنظيم حفل لتوزيع شهادات المشاركة بحضور مدير المهرجان الدولي للفيديوهات التوعية «FIVS»، أيمن دروري، ومدير مهرجان «DGIFF» الجزائر، دليل بلخودير.

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