ألمودوفار ينافس في مهرجان كان بفيلم قصير

القاهرة - بوابة الوسط

اختار مهرجان كان فيلمًا قصيرًا للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، ضمن القائمة الرسمية للأفلام التي سيجرى عرضها في الدورة السادسة والسبعين المقررة في مايو المقبل.

وأعلن منظمو المهرجان، الثلاثاء، أن فيلم «سترينج واي أوف لايف» (Strange Way of Life) الناطق بالإنجليزية من بطولة الممثليْن «إيثان هوك» و«بيدرو باسكال»، والذي تبلغ مدته 30 دقيقة، سيكون ضمن القائمة الرسمية للأفلام المختارة، وسيتبع عرضه، وهو الأول عالميًا، لقاء مع المخرج وفريقه.

قصة الفيلم

ويتناول فيلم الوسترن قصة العلاقة بين رجلين، أحدهما صاحب مزرعة يؤدي دوره نجم مسلسل «ذي لاست أو آس» التلفزيوني بيدرو باسكال، والآخر هو قائد شرطة المدينة (يجسّده إيثان هوك)، يلتقيان مجددا بعد 25 عامًا من عملهما معًا كقاتلين مأجورين.

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وسبق أن وصف «ألمودوفار» شريطه القصير بأنه «جواب» على فيلم «بروكباك ماونتن» (Brokeback Mountain) لـ«آنغ لي» عام 2005 عن راعيي بقر مثليَّين. وأوضح في حديث مع المغنية «دوا ليبا» ضمن مدونتها الصوتية في ديسمبر الماضي أن قصة الفيلم تتناول «رجلين متحابين»، وهي تتمحور حول «المفهوم العميق للرجولة، لأن الوسترن هو نوع ذكوري» تقليدي.

ونقل البيان عن بيدرو ألمودوفار قوله إن طريقة الحياة الغريبة التي يشير إليها عنوان الفيلم مأخوذة من عنوان أغنية للمغنية البرتغالية أماليا رودريغيز تعتبر كلماتها أن «الحياة الأغرب هي عندما يدير الشخص ظهره لرغباته الخاصة».

وهذا الفيلم هو الثاني بالإنجليزية لمخرج «تودو سوبرو مي مادري» و«أبلي كون إيلا» بعد فيلم أول قصير بعنوان «ذي هيومن فويس» من بطولة تيلدا سوينتون عُرض في مهرجان البندقية عام 2020. ودأب ألمودوفار على المشاركة في مهرجان كان، وعُرض فيلم «لا مالا إدوكاثيون» في افتتاحه عام 2004 وترأس لجنة التحكيم فيه عام 2017.