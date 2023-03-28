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طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 11:07 صباحا
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
الممثلة غوينيث بالترو خلال محاكمتها في بارك سيتي بولاية يوتا الأميركية في 24 مارس 2023 (أ ف ب)
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خلال مثوله أمام المحكمة، قال الرجل الذي يتهم الممثلة الأميركية غوينيث بالترو بالتسبب في إصابته بحادث تزلج، إن هذا الحادث بدل شخصيته.

وقال طبيب العيون المتقاعد تيري ساندرسون (76 عاما) أمام هيئة المحلفين «بت أعيش راهنا حياة مختلفة»، مضيفا «أصبح التواصل مع أفراد عائلتي يتسم بصعوبة أكبر... إن جوهر حياتي تغير (...)... فالتواصل لم يعد سلسا بعد الحادثة».

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ويؤكد ساندرسون أن النجمة تسببت في إصابته بحادثة وقعت العام 2016 على إحدى مدرجات التزلج في ولاية يوتا، ما أدى إلى كسر أربعة من أضلعه وتلف دائم في دماغه، قبل أن تفر، تاركة إياه فاقدا للوعي، وفق «فرانس برس».

ويطالب ساندرسون بالحصول على أكثر من ثلاثة ملايين دولار كعطل وضرر من الممثلة الحائزة جائزة أوسكار العام 1999 عن دورها في فيلم «شكسبير إن لاف» والتي رفعت دعوى مضادة في هذه القضية.

 طبيب العيون المتقاعد 
وبينما أكدت الممثلة أن ساندرسون هو من صدمها، قال طبيب العيون المتقاعد، الاثنين، «تعرضت لضربة قوية جدا على ظهري وتحديدا على عظام كتفي (...) لم اتعرض لضربة بهذه القوة من قبل وقد أدت إلى سقطة كبيرة».

وردا على سؤال عن رسالة إلكترونية أرسلها لاحقا إلى بناته وتطرق فيها إلى الحادثة معنونا اياه «أصبحت مشهورا»، قال «أخطأت في اختيار تعابيري. كنت أحاول التخفيف من الوضع الصعب، إلا أن ذلك أتى بنتائج عكسية». وأضاف «باتت شخصيتي مختلفة حاليا».

أما وكيل الدفاع عن الممثلة الأميركية، فأعاز التغييرات في شخصية ساندرسون إلى تقدمه في العمر.

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