  • Alwasat News
Atwasat

توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 05:35 مساء
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة
الممثل الأميركي جوناثان ميجرز خلال توزيع الأوسكار في هوليوود، 12 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أُوقف النجم الهوليوودي الصاعد جوناثان ميجرز في نيويورك على خلفية اتهامات بالاعتداء على امرأة، على ما أعلنت الشرطة، الأحد.

واستجابت الشرطة لاتصالٍ طارئ في مانهاتن بوقت متأخر من ليل السبت - الأحد، وتبين لها من التحقيقات الأولية حصول مشادة عائلية بين رجل في الثالثة والثلاثين من العمر وامرأة في سن الثلاثين.

وقالت الشرطة في بيان أرسلته لوكالة «فرانس برس» إن الضحية أبلغتها بأنها تعرضت للاعتداء.

هذه المرأة التي لم تُعرف صلتها مع الممثل، نُقلت إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة في الرأس والعنق، و«حالتها مستقرة».

وقالت الناطقة باسم الممثل، كاري غوردون، في بيان نشرته جريدة «لوس أنجليس تايمز» إن جوناثان ميجرز «لم يرتكب أي خطأ». وأضافت «نتطلع إلى تبرئته وكشف ملابسات القضية».

- توقيف الممثل أليك بالدوين بعد ضربه رجلا

ولم ترد السلطات القضائية على طلب وكالة «فرانس برس» الحصول على تأكيد عما إذا كان الممثل لا يزال موقوفًا.

وظهر ميجرز في أفلام بارزة عدة في الآونة الأخيرة، بينهم «كريد 3» و«أنت مان أند ذي واسب: كوانتوم مانيا»، و«ماغازين دريمز» الذي عُرض في إطار مهرجان «ساندانس السينمائي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن

«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن
«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة

«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة
«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا

«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا
«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو

«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو
خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر

خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب

الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب
«ما وراء التاريخ»: لاثرون

«ما وراء التاريخ»: لاثرون
كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل

توتنهام الإنجليزي يفسخ عقد مدربه كونتي باتفاق متبادل
خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة

خافيير تيباس يطالب خوان لابورتا بـ«تنكيس» علم برشلونة
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا

تصفيات أوروبا 2024: إنجلترا في الصدارة بعد الفوز على أوكرانيا
«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء

«الميزان 6»: الرياء وإذلال الفقراء
رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»

رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي هو المرشح الأبرز لقيادة منتخب «السيليساو»
«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية

«أرزاق تساق 2023» | الحلقة الثانية
«أفضل شيف» | الحلقة الثانية

«أفضل شيف» | الحلقة الثانية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
سارة التونسي: سعيدة بنجاح «فلوجة» في تونس
سارة التونسي: سعيدة بنجاح «فلوجة» في تونس
الدبيبة يفتتح الموسم الثقافي الرمضاني بالمدينة القديمة
الدبيبة يفتتح الموسم الثقافي الرمضاني بالمدينة القديمة
الموت يغيب أرملة الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس
الموت يغيب أرملة الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها من السود
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام ......
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور ......
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله...
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان...
المزيد
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة...
جوقات من العالم أجمع تغني من أجل السلام في أوكرانيا
جوقات من العالم أجمع تغني من أجل السلام في أوكرانيا...
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها من السود
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها ......
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال...
المزيد