توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة

القاهرة - بوابة الوسط

أُوقف النجم الهوليوودي الصاعد جوناثان ميجرز في نيويورك على خلفية اتهامات بالاعتداء على امرأة، على ما أعلنت الشرطة، الأحد.

واستجابت الشرطة لاتصالٍ طارئ في مانهاتن بوقت متأخر من ليل السبت - الأحد، وتبين لها من التحقيقات الأولية حصول مشادة عائلية بين رجل في الثالثة والثلاثين من العمر وامرأة في سن الثلاثين.

وقالت الشرطة في بيان أرسلته لوكالة «فرانس برس» إن الضحية أبلغتها بأنها تعرضت للاعتداء.

هذه المرأة التي لم تُعرف صلتها مع الممثل، نُقلت إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة في الرأس والعنق، و«حالتها مستقرة».

وقالت الناطقة باسم الممثل، كاري غوردون، في بيان نشرته جريدة «لوس أنجليس تايمز» إن جوناثان ميجرز «لم يرتكب أي خطأ». وأضافت «نتطلع إلى تبرئته وكشف ملابسات القضية».

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ولم ترد السلطات القضائية على طلب وكالة «فرانس برس» الحصول على تأكيد عما إذا كان الممثل لا يزال موقوفًا.

وظهر ميجرز في أفلام بارزة عدة في الآونة الأخيرة، بينهم «كريد 3» و«أنت مان أند ذي واسب: كوانتوم مانيا»، و«ماغازين دريمز» الذي عُرض في إطار مهرجان «ساندانس السينمائي».