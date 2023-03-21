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إدانة 3 رجال بمقتل مغني راب أميركي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 12:06 مساء
إدانة 3 رجال بمقتل مغني راب أميركي
ورود وأغراض وضعها محبو مغني الراب الأميركي إكس إكس إكس تنتاسيون إحياءً لذكراه في فلوريدا، 27 يونيو 2018 (أ ف ب)
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دانت هيئة محلفين أميركية، الإثنين، ثلاثة رجال بجريمة قتل مغني الراب الأميركي جاسيه دوين ريكاردو أونفروي المعروف بـ«إكس إكس إكس تنتاسيون»، في ختام نحو أسبوع من المداولات في فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة).

وقُتل المغني الذي بالكاد يبلغ 20 عاما بطلق ناري في أحد شوارع مدينة ديرفيلد بيتش الواقعة (شمال ميامي) في يونيو 2018، وسُرقت حقيبة فاخرة من سيارته، وفق «فرانس برس».

ودانت هيئة محلفين في محكمة فورت لودردايل كلا من ديدريك ويليامز (26 عاما) وتريفون نيوسم (24 عاما) ومايكل بوترايت (28 عاما) بارتكاب جريمة قتل وعملية سطو مسلح.

ويصدر الحكم على الرجال الثلاثة خلال جلسة حُددت في الخامس من أبريل، وهم يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

و«إكس إكس إكس تنتاسيون» هو أحد أبرز أسماء الجيل الجديد في موسيقى الهيب هوب الأميركية، وحظي بشهرة واسعة من خلال نشر أغنياته عبر منصة «ساوند كلاود». وغالبا ما يتناول في أعماله الاكتئاب الذي عانى منه وماضيه الإجرامي.

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واحتل ألبومه الثاني عقب صدوره في مارس 2018، المركز الأول في تصنيف «بيل بورد»، من دون أن يروج له على ما تجرى العادة.

وأثار مغني الراب الجدل مرات عدة بسبب ممارسات عنيفة كان متورطا فيها.

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