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أكاديمي: ليوناردو دا فينتشي كان نصف إيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 02:25 مساء
أكاديمي: ليوناردو دا فينتشي كان نصف إيطالي
صورة في فلورنسا لاثنتين من مخطوطات ليوناردو دا فينتشي، 14 مارس 2023 (أ ف ب)
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لم يكن صاحب لوحة الموناليزا الشهيرة أحد رموز عصر النهضة ليوناردو دا فينتشي إيطاليا بالكامل، بل من ناحية أبيه فحسب، على ما كشف أكاديمي بارز، الثلاثاء، في فلورنسا، موضحا أن والدة الفنان العبقري كانت عبدة شركسية.

وتوصّل الاختصاصيّ في عصر النهضة والأستاذ بجامعة «نابولي» كارلو فيتشه من بحثه في أرشيف بلدية فلورنسا إلى أن والدة ليوناردو لم تكن كما كان يُعتقد إلى اليوم ابنة فلاح توسكاني.

وشرح في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن هذه المرأة «اختطفت من بلدها الأصلي في جبال القوقاز، وبيعت وأعيد بيعها مرّات عدة في القسطنطينية ثم في البندقية، ووصل بها المطاف أخيرا إلى فلورنسا حيث التقت الكاتب العدل الشاب بيارو دا فينتشي».

واستوحى فيتشه مسار هذه المرأة التي لم تكن معروفة حتى الآن لإصدار رواية بعنوان «ابتسامة كاتيرينا- والدة ليوناردو» (Il sorriso di Caterina - La madre di Leonardo).

ووفّرت اكتشافات هذا الأكاديمي الذي يتابع منذ سنوات كل ما يتعلق بليوناردو دا فينتشي توضيحات جديدة عن الفنان المولود العام 1452 والذي جابَ إيطاليا طوال حياته ثم توفيَ في فرنسا العام 1519.

واستند فيتشه في تأكيداته على مجموعة وثائق تاريخية جمعها بصبر من الأرشيف، أهمها، على قوله: «مستند كتبه شخصيا بيارو دا فينتشي، والد ليوناردو، هو عبارة عن وثيقة تحرير كاتيرينا» من العبودية، وهي مستند موثّق لدى الكاتب العدل، تتيح لها «استعادة حريتها وكرامتها كإنسان».

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وأبرز فيتشه الوثيقة المهمة العائدة إلى العام 1452 وشرح تفاصيلها، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في مقر دار النشر الفلورنسية «جونتي». وأوضح فيتشه أن «الرجل الذي أحب كاتيرينا عندما كانت لا تزال جارية ورُزق منها طفلا، هو الذي تولى مساعدتها على الانعتاق».

ويشكّل هذا الاكتشاف تغييرا جذريا، إذ كان يُعتقَد أن ليوناردو وُلد من علاقة غير شرعية بين بيارو دافنتشي وفلاحة توسكانية شابة تدعى كاتيرينا دي ميو ليبي.

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