يحيى خليل يختتم موسم حفلاته الشتوي بدار الأوبرا المصرية الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

يقدم فنان الجاز المصري العالمي، يحيى خليل، حفلا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة من مساء الخميس المقبل، ليختتم بذلك موسم حفلاته الشتوي في مصر، إذ إنه من المقرر فور انتهائه من ارتباطاته الفنية كافة، أن يعود إلى الولايات المتحدة الأميركية لمتابعة حفلاته هناك.

وعلى مدار الموسم، قدم يحيى خليل العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور، منها على سبيل المثال المطربة البلغارية - الفرنسية متعددة المواهب ديجايما، التي وصفها الجمهور بساحرة الكمان، والمطربة الفلسطينية بانة صاحبة مشروع «جازيات» والتي تعيد من خلاله إحياء أشهر أغنيات الجاز العالمية على طريقتها الخاصة وبتوزيع موسيقي مغاير.

وبخلاف الحضور من الشخصيات العامة والرسمية، فقد استقبل يحيى خليل على المسرح خلال إحدى حفلاته العازف والموسيقي الكبير مجدي الحسيني، الذي شاركه عزف إحدى المقطوعات الموسيقية وسط حفاوة الجمهور.

- الفلسطينية بانه مفاجأة يحيى خليل لجمهوره بالقاهرة والإسكندرية

يعد يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية.