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الفلسطينية بانه مفاجأة يحيى خليل لجمهوره بالقاهرة والإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 04:03 مساء
الفلسطينية بانه مفاجأة يحيى خليل لجمهوره بالقاهرة والإسكندرية
الحفل الأول يقام في دار الأوبرا المصرية والثانية بدار أوبرا سيد درويش (خاص لـ بوابة الوسط)
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يستعد فنان الجاز ورائد موسيقى الجاز في الوطن العربي، الموسيقار المصري يحيى خليل لإحياء حفلين خلال فبراير الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال حفلاته في ديسمبر ويناير الماضيين، حيث رفعت تلك الحفلات شعار (كامل العدد).

ويقدم صحبة فرقته الموسيقية حفلا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير، كما يقدم حفلا آخر يوم الجمعة الموافق 24 من فبراير على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، وفقا لبيان.

وبخلاف البرنامج الفني الذي أعده يحيى خليل لجمهوره، فمن المقرر أن تغني خلال الحفلين المطربة الفلسطينية بانه صاحبة المشروع الغنائي الجديد «جازيات» الذي تعيد من خلاله إحياء أشهر أغنيات الجاز العالمية على طريقتها الخاصة وبتوزيع موسيقي مغاير.

وبدأت بانه رحلتها الغنائية الاحترافية منذ خمس سنوات، وقدمت خلالها العديد من الأغنيات الناجحة، كما شاركت في ختام العام 2022 في مهرجان «لندن الدولي للجاز»، وقدمت من خلاله أولى حفلاتها الغنائية بالعاصمة البريطانية، على مسرح رويال ألبرت هول الشهير، وذلك بعد جولة حفلات عالمية، مرت خلالها على عدة محطات دولية، منها مشاركتها في مهرجان «جرش الدولي» في الأردن، وحفلاتها في البحرين والإمارات، وسيكون الحفلين المقبلين للفنان يحيى خليل في القاهرة والإسكندرية هما نقطة البداية للانطلاق في جولة حفلاتها المصرية لهذا العام.

- يحيى خليل يفتتح العام الجديد بحفلين موسيقيين بالقاهرة والإسكندرية

يعد يحيى خليل رائدا لموسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الأمر الذي جعله ضيف دائم على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأميركية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا المصرية.

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