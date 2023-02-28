عبدالإله القرشي: استعنت بـ1500 شخص في «الهامور ح.ع»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المخرج السعودي عبدالإله القرشي استعانته بما يزيد على 1500 شخص ما بين نجوم العمل وفريق التصوير والمونتاج، من خلال فيلم «الهامور ح.ع» والذي يعتبر من الأفلام السعودية المختلفة التي جرى طرحها تجاريا خلال الفترة الماضية ما بين مصر والسعودية.

ويقدم القرشي قصة من وقائع حقيقية حدثت في مدينة جدة بطابع درامي كوميدي، مجسدا حقبة زمنية واضحة المعالم تعود للعام 2004، من خلال أشهر محتال في تاريخ المملكة العربية السعودية «هامور سوا» الذي شكل شبكة من المحتالين لجمع الأموال من المساهمين وتوزيع أرباح وهمية، وفقا لبيان.

هذه القضية ارتفع عدد ضحاياها إلى أكثر من 40 ألف شخص بمبالغ مليار و400 مليون ريال، وذلك من خلال «حامد» حارس الأمن الذي تمكن من جمع ثروة ضخمة متبعا أحد الأساليب غير التقليدية، بمساعدة مجموعة كاملة من المعارف والأصدقاء، وتبدأ مملكته في الانهيار نتيجة فساده هو وشركائه.

وأضاف أن فريق العمل الضخم تنقل خلال تصوير هذا الفيلم في 75 موقعا مختلفا منها جدة والرياض، باستخدام 16 شاحنة، وثمانية كرفانات للراحة أثناء التصوير، كما جرى استخدام 50 سيارة صغيرة أثناء عمليات التصوير، وخلال هذه الرحلة كان مدير التصوير الروسي إيجور بوفولوتسكي الذي يعمل للمرة الأولى في السعودية.

وقال القرشي عن إيجو «لقد كان زميلي في الدراسة لكن بقسم آخر وهو روسي - أميركي عمل في استوديوهات سينمائية عديدة منها هوليوود وهناك تفاهم كبير بيننا خاصة وأن هناك أوجه تشابه ثقافي بيننا وبين الروس، فكان هدفنا تقديم فيلم مميز نوعيا وليس مجرد رقم في الإنتاجات السينمائية».

400 مليون ريال

كما استعان عبدالإله بالمونتير الأميركي هارفي روزنستوك الذي قام بمونتاج العديد من أفلام هوليوود ومنها «Scent of a woman» و«Kiss the Girls» و«Flubber» وغيرها من الأعمال.

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واضطر مخرج الفيلم طباعة ما يقرب من مليار و400 مليون ريال من العملة السعودية القديمة وهي «طباعة إعلانية» وليست حقيقية، لاستخدامها ضمن أحداث الفيلم التي تدور في 120 دقيقة، ويعد هذا الفيلم هو العمل الثاني للقرشي في السينما بعد فيلم «رولم» الذي قدمه العام 2019.

قال المخرج، إن فيلم «الهامور» يحل في المركز الثالث من حيث تحقيق الإيرادات في السينما السعودية خلال الفترة الحالية، ويعرض حاليًا في كل الدول الخليجية ومصر، وبعد ذلك سيتم توزيعه خارجيًا بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مضيفا أن الفيلم يحقق أرقام تذاكر ليست ضخمة ولكنها تتصاعد وهذا أمر مبشر.

«الهامور ح.ع» تأليف هاني كعدور وعمر باهبري، ويشارك في بطولته فهد القحطاني وخالد يسلم وإسماعيل الحسن وخيرية أبولبن وحسام الحارثي وعلي الشريف وفاطمة البنوي، وإنتاج «بوليفارد ستوديوز» وتوزيع «ڤوكس للتوزيع»، وهو الفيلم السعودي الأول الذي يعرض تجاريا بدور العرض المصرية.

مشهد من الفيلم السعودي «الهامور ح.ع» (خاص لـ بوابة الوسط)