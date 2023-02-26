شاهد فيديو كليب علي لوكا الجديد «جربيني»

القاهرة - بوابة الوسط

طرح مطرب الراب المصري علي لوكا أول أغنيات ألبومه الجديد «جربيني»، وذلك عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، بالإضافة إلى المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهي من كلمات وألحان علي لوكا، وتوزيع أسامة طارق أوزي.

أغنية «جربيني» تم تصويرها في منطقة منتزه الأردن السياحي البيئي، وهي محمية طبيعية تقع في شمال الأردن، وتم تصوير الكليب على مدار يومين، من إخراج ميا المهدي، وفقا لبيان.

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يشار إلى أن علي لوكا حقق نجاحا كبيرا بأغنية «متخافيش ياما»، التي حققت نسبة مشاهدة على منصة «تيك توك» الشهيرة أكثر من 5 مليارات مشاهدة، وتخطت الأغنية أكثر من 115 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما اختارته إحدى المنصات العالمية ضمن حملتها الإعلانية، ووضعت صورته في ميدان «تايمز سكوير» بنيويورك ضمن حملة الدعاية الخاصة بالتطبيق، ليكون المطرب العربي الثالث الذى توضع صورته في ميدان تايمز سكوير.