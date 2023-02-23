مها نصار تتزوج شقيق أمير كرارة في «سوق الكانتو»

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك الممثلة المصرية مها نصار، في بطولة مسلسل «سوق الكانتو»، مع النجم أمير كرارة ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكشفت مها البوستر الدعائي الخاص بها في العمل، والذي تجسد من خلاله شخصية «فاطمة» ابنة خال أمير كرارة وزوجة شقيقه، وتكشف الأحداث تطورات ومفاجآت خاصة بالشخصية، وفقا لبيان.

«سوق الكانتو» تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة «سينرجي»، وبطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني ومها نصار وعبدالعزيز مخيون ومحمود البزاوي وشيرين وتامر نبيل وثراء جبيل وسلوى عثمان وضياء عبدالخالق وأحمد التهامي وشريف إدريس.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي قبل 100 عام، وتحديدا سنة 1920 داخل سوق البالة في وسط القاهرة.

وفي سياق آخر، تواصل مها تصوير مشاهدها في مسلسل «ضرب نار» مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، والذي تجسد من خلاله شخصية «سحر» الصديقة المقربة لـ«مهرة» التي تجسدها ياسمين عبدالعزيز ويعيشان سويا في شبرا ويواجهان العديد من المواقف.

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«ضرب نار» يشارك في بطولته ماجد المصري وسهير المرشدي ودنيا المصري وهدى الأتربي وأحمد غزي وإيمان السيد وبدرية طلبة وأحمد عبدالله وتيسير عبدالعزيز وتامر مجدي، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة «سينرجي».

كما تشارك الممثلة المصرية في بطولة مسلسل «تحت الوصاية» المكون من 15 حلقة، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج «ميديا هب» (سعدي - جوهر)، ومن بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح ونهى عابدين وثراء جبيل ورشدي الشامي وخالد كمال ومحمد عبدالعظيم.