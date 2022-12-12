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بدء تصوير «سوق الكانتو» تمهيدا لعرضه في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 05:00 مساء
بدء تصوير «سوق الكانتو» تمهيدا لعرضه في رمضان
أمير بدأ تصوير فيلمه الجديد «البعبع» (الإنترنت)
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أعلن السيناريست المصري هاني سرحان بدء تصوير مسلسله الجديد «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

«سوق الكانتو» من إنتاج شركة «سينرجي» وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، سلوى عثمان، مها نصار، ضياء عبدالخالق، عبدالعزيز مخيون، وغيرهم من النجوم وتدور أحداثه فى إطار شعبي.

من ناحية أخرى، بدأ أمير منذ أيام تصوير مشاهد فيلمه الجديد «البعبع» والذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية، ويجسد من خلاله دور «سلطان» المجرم الذي يتخلى عن الإجرام هو وصديقه «سوكا» محمد عبدالرحمن، ليواجها العديد من المواقف الكوميدية.

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فيلم «البعبع» يشارك في بطولته بجوار أمير كرارة، كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

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