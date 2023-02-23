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محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 12:16 مساء
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
الدكتور محمد الأنصاري (خاص لـ بوابة الوسط)
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استقبل المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، محاضرة للدكتور محمد الأنصاري، عضو هيئة التدريس بجامعة «سبها»، الأربعاء، أدارها الباحث علي الهازل، عضو المركز.

تناولت المحاضرة ملامح الوجود الأندلسي في ليبيا، والذي جاء كنتيجة على خلفية سقوط غرناطة العام 1492، وخروج معظم أناسها من مسلمين ويهود على فترات حتى سنة 1609، وطرد ما يزيد على ربع مليون موريسكي من الذين تظاهروا بالتنصر من شبه الجزيرة الإيبيرية بالكامل.

وأضاف الأنصاري أن الأندلسيين تفرقوا في أنحاء المعمورة، ووصلت منهم أعداد كبيرة إلى شواطئ المغرب والجزائر وليبيا، كما تفرقت عائلاتهم على القبائل والمدن، وذاب الكثير منهم في المجتمعات التي قطنوها وسميت باسمها، مشيرا إلى أنه في ليبيا تكفلت الذاكرة الشعبية بنقل تاريخ أصول تلك العائلات أو ما سطر في بعض الوثائق والكتب.

مالقة الأندلسية
وذكر محمد، على سبيل المثال لا الحصر، أسماء بعض تلك العائلات الموجودة في ليبيا والراجعة في أصولها إلى بلاد الأندلس، منها الشيخ عبدالعزيز الأوسي الذي قدم إلى طرابلس في القرن العاشر الهجري، ومن عقبه عائلة النائب الذين يقال لهم بيت العسوس المنحوت من اسم جدهم عيسى الأوسي، ومن أعلامهم الشيخ أحمد النائب الأنصاري الأندلسي صاحب كتاب «المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب».

وأشار المحاضر إلى أن الذين ينسبون أنفسهم إلى الخزرج الأنصار يقولون إنه حدث بعد قدومهم من المغرب وقبلها الأندلس، ومنهم المرابطون الأنصار، وجدهم الشيخ عبدالله بن عمر الجداوي الذي استقر في جنوب ليبيا وانتشرت ذريته ما بين وادي الشاطئ وبنغازي وطرابلس وضواحيها، وفرعهم باقار الشاطئ لديهم أرضهم الخاصة بهم باسم (مالقة) تيمنا بمالقة الأندلسية.

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وتلتحق بسلسلة الأسماء كما يسرد الأنصاري عائلات بنو أنفا باوباري وسوكنة، كذلك الشيخ أبونفيسة الخزرجي الذي قطن زليتن، ومن نسله أبناء عبدالمحسن وبن عائشة، ثم عائلات الدمشقي، والزوردي، النجار، والشيخ الصوفي أبي الأحمر الذي انتشر أحفاده في شكشوك والرجبان وجادو، إلى قائمة أخرى من الألقاب والأسماء التي يصعب حصرها.

مدير المحاضرة علي الهازل، يمين، والدكتور محمد الأنصاري (خاص لـ بوابة الوسط)
مدير المحاضرة علي الهازل، يمين، والدكتور محمد الأنصاري (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
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