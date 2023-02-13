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لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 10:30 صباحا
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
جنود فرنسيون ضمن عملية برخان في شمال بوركينا فاسو في 14 نوفمبر 2019 (أ ف ب)
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يرى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن طريقة تقديم فيلم «بلاك بانثر» الجنود الفرنسيين غير لائقة، إذ يصورهم هذا الجزء الثاني من من إنتاج «مارفل» الضخم على أنهم «ناهبي موارد».

 وكتب لوكورنو على «تويتر»: «أدين بشدة هذا التجسيد  الكاذب والمضلل لقواتنا المسلحة»، مضيفاً «أحيي 58 جندياً فرنسياً سقطوا وهم يدافعون عن مالي بناءً على طلبها في وجه الجماعات الإرهابية»، وفق «فرانس برس».

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فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر» للمخرج راين كوغلر الذي طُرح في الصالات العالمية نهاية العام 2022، يصوّر جنوداً فرنسيين أسرى راكعين أمام ملكة واكاندا، وهي مملكة خيالية، في زي مشابه للجنود الفرنسيين الذين كانوا منتشرين في مالي حتى أغسطس الفائت. كذلك، يظهر الفيلم وزيرة فرنسية مفترضة في موقع المحاسبة على ارتكابات الجنود أمام الأمم المتحدة.

وأشارت أوساط مقربة من لوكورنو إلى «حالة غضب اعترت الوزير إثر مشاهدة الفيلم»، بينما تتهم فرنسا بانتظام روسيا بشن حرب إعلامية عليها من خلال التلاعب بالرأي العام حول تحركها في المنطقة.

سحب أم رقابة؟
وأقرت الوزارة بحرية «العمل الفني» في هذا الفيلم الذي لا تطلب فرنسا سحبه أو فرض الرقابة عليه.

في المقابل، «لا يمكن أن يحصل تحريف في مهمة فرنسا الأخيرة في مالي: تدخلنا بناء على طلب البلاد لمحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة بعيداً عن القصة التي يرويها الفيلم والمتمحورة على مجيء الجيش الفرنسي لنهب الموارد الطبيعية».

وتابع المصدر عينه «دور الوزير يكمن في الدفاع عن نتائج عمليتي سرفال وبرخان» اللتين نُشرتا على التوالي في 2013 و2014 بناء على طلب باماكو لمحاربة المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.

 الانقلاب المزدوج 
وأفضى الانقلاب المزدوج في مالي عامي 2020 و2021 إلى إنهاء التدخل الفرنسي. وغادر آخر جندي فرنسي البلاد في نهاية أغسطس. ومنذ ذلك الحين، تسود برودة علاقة باريس مع باماكو التي استعانت وفق فرنسا بخدمات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، وهو ما ينفيه المجلس العسكري.

ويندرج رد فعل الوزير أيضاً في إطار رغبة باريس في الرد على «روايات منافسينا» في أفريقيا، بحسب الوزارة. وفي هذا الكلام إشارة مباشرة إلى تدهور صورة فرنسا لدى الرأي العام في منطقة الساحل الأفريقي، وهو أمر ضخمته خصوصاً الدعاية الروسية، ولا سيما من جانب أجهزة الإعلام المرتبطة بمجموعة فاغنر.

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