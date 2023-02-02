ريم مصطفى تكشف الصور الأولى لشخصيتها في «سره الباتع»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الفنانة المصرية ريم مصطفى الصور الأولى لشخصيتها في مسلسل «سره الباتع» المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل «سره الباتع» دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي وريم مصطفى وأحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي ونجلاء بدر وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله وهالة صدقي وأحمد وفيق ومنة فضالي وأحمد عبدالعزيز ومحمود قابيل وعايدة رياض وخالد سرحان وخالد أنور، وفقا لبيان.

من ناحية أخرى، تواصل ريم عرض مسرحية «سيدتي الجميلة» مع النجم أحمد السقا على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، حيث يجرى عرض المسرحية يوم الجمعة من كل أسبوع. وتعيد ريم مع السقا تقديم المسرحية على خشبة المسرح مجددا بعد 53 سنة من تقديمها العام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية «كمال» التي قدمها فؤاد المهندس، فيما تجسد ريم مصطفى شخصية «صدفة» التي قدمتها شويكار.

- ريم مصطفى تعيد «صدفة» شويكار إلى المسرح

«سيدتي الجميلة» مقتبسة من مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو، وجرى تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبدالسلام.

ريم مصطفى مع خالد أنور وأحمد فهمي في كواليس «سره الباتع» (خاص لـ بوابة الوسط)