ريم مصطفى تعيد «صدفة» شويكار إلى المسرح

القاهرة - بوابة الوسط

تخوض الممثلة المصرية ريم مصطفى تجربة جديدة على خشبة المسرح من خلال مسرحية «سيدتي الجميلة» مع النجم أحمد السقا، والمقرر عرضها قريبًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تعيد ريم تقديم شخصية «صدفة» التي لعبتها الفنانة الراحلة شويكار في المسرحية الشهيرة التي تم عرضها العام 1969.

مسرحية «سيدتى الجميلة» تعد أحد روائع الكاتب المسرحي برنارد شو وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبدالسلام، وتدور أحداثها حول كمال الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك، وفقا لبيان.

وتسجل «سيدتي الجميلة» التجربة الثانية لريم مصطفى على خشبة المسرح بعدما قدمت العام الماضي مسرحية «في نص الليل» بمشاركة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

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من ناحية أخرى، تواصل الممثلة المصرية تصوير مسلسلها الجديد «سر السلطان» المستوحي من قصة الأديب الراحل يوسف إدريس «سره باتع»، دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمنين، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف، وإنتاج شركة «سينرجي» ومقرر عرضه في رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلاً وممثلة من مختلف الأجيال.