غادة عبدالرازق تشارك في رمضان بـ«تلت التلاتة»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق المشاركة في موسم رمضان المقبل بمسلسل «تلت التلاتة» المكون من 15 حلقة.

وتستعد غادة لبدء تصوير مشاهدها في العمل، الثلاثاء المقبل، بعد الانتهاء من التحضيرات الأخيرة والاستقرار على التفاصيل كافة، وفقا لبيان.

مسلسل «تلت التلاتة» تأليف هبة الحسيني، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في البطولة صلاح عبدالله وماجد المصري ونجلاء بدر ومصطفى درويش وليلى أحمد زاهر ومحمد القس، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة والإعلان عن أسمائهم.

وتعود غادة عبدالرازق إلى دراما رمضان هذا العام بعد غيابها العام الماضي، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال» في رمضان 2021، وشارك في بطولته شريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل وجيهان خليل وأحمد صفوت ومحمد شاهين ووليد فواز وأشرف عبدالغفور وأحمد خليل وخالد كمال ورحاب الجمل وهاجر عفيفي، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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وانتهت الفنانة المصرية أخيرا من تصوير فيلمها الجديد «جوازة بالعافية» والمقرر طرحه في السينمات قريبا، ويشارك في بطولته أحمد آدم وبيومى فؤاد وثراء جبيل ومحمود حافظ، وتأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة ضمن أحداثه شخصية «هدى» التي تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر.