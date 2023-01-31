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أحمد مالك ينضم إلى أبطال مسلسل «Boiling Point»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 01:31 مساء
أحمد مالك ينضم إلى أبطال مسلسل «Boiling Point»
الممثل المصري أحمد مالك (خاص لـ بوابة الوسط)
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انضم النجم المصري أحمد مالك إلى فريق التمثيل للمسلسل التليفزيوني الجديد «Boiling Point»، الذي بدأ تصويره في مانشستر بالمملكة المتحدة، ويشترك في إخراج حلقاته فيليب بارانتيني، مع اللبنانية منية عقل.

وعبر 5 حلقات، يستكمل المسلسل أحداث فيلم يحمل الاسم ذاته وصدر في العام 2021، وتناول قصة رئيس الطهاة «آندي» ستيفن جراهام، الذي تشاجر مع فريقه في أكثر أيام السنة ازدحاما. ويبدأ المسلسل بعد 6 أشهر من نهاية أحداث الفيلم، ليتناول قصة «كارلي» فينيت روبنسون، مساعدة «آندي» التي تدير مطعمها الخاص والمسؤولية الثقيلة التي تشعر بها، وفقا لبيان.

ومن المقرر عرض المسلسل على قناة «BBC One» التليفزيونية، ومنصة «BBC iPlayer». وفي أحداثه سيعيد ستيفن جراهام وفينيت روبنسون وهانا والترز أدوارهم من الفيلم. وسينضم إليهم في المسلسل عدد من أبطال الفيلم، مثل راي بانثاكي وجاري لامونت وتاز سكايلر ودانييل لاركاي وستيفن ماكميلان وهانا ترايلين وإيزوكا هويل.

وضمن أعماله الدولية، شارك مالك أخيرا في بطولة فيلم «السباحتان»، من إخراج سالي الحسيني، وبطولة كندة علوش، وعلي سليمان، وافتتح مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي» في دورته الـ47، ويعرض الآن على منصة «نتفليكس» كأحد أفلامها الأصلية.

- أحمد مالك ينافس على جوائز الأكاديمية الأسترالية

وقبله لعب مالك دور البطولة في الفيلم الأسترالي «The Furnace» العام 2020، الذي كتبه وأخرجه رودريك ماكاي، ونال مالك ترشيحا لجائزة أفضل ممثل رئيسي عن أدائه في الفيلم من الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتليفزيون (AACTA) في 2021، وتعد جوائز الأكاديمية الأسترالية هي نظير جوائز «الأوسكار» بالولايات المتحدة، وجوائز «البافتا» بالمملكة المتحدة.

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