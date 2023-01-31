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صناع «لف وارجع تاني» يحتفلون بعيد ميلاد صلاح عبدالله

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 12:48 مساء
صناع «لف وارجع تاني» يحتفلون بعيد ميلاد صلاح عبدالله
من الاحتفال بعيد ميلاد صلاح عبدالله في كواليس «لف وارجع تاني» (خاص لـ بوابة الوسط)
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احتفل صناع فيلم «لف وارجع تاني» بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله، بحضور فريق العمل، وذلك في أثناء تصوير مشاهد الفيلم داخل فيلا بالحزام الأخضر (غرب القاهرة).

الفيلم من بطولة أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان، ومن إنتاج «رويال صن للإنتاج والتوزيع» لصاحبها المنتج سامر المحضر، وفقا لبيان.

وفي سياق متصل، انتهى فريق العمل من تصوير نحو 85% من الفيلم، ويسعى فريق الفيلم إلى الانتهاء من تصوير كامل المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز، تمهيدا لعرضه.

- بدء تصوير «لف وارجع تاني» في دهشور

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة، يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية؛ حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

فيلم «لف وارجع تاني» تأليف ورشة «بره الصندوق» محمود حمدان، وإخراج شادي علي، ومنتج فني محمد ناصف، ومهندس ديكور كريم الشحات.

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