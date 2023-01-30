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شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 11:33 صباحا
شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
فيلم «باتان» من بطولة شاروخان يحطم الأرقام القياسية للإيرادات في الهند (الإنترنت)
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نجح النجم الهندي شاروخان مع فيلمه «باتان» في تحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكر الهندي بعد انطلاق عروضه الأسبوع الفائت.

وحقق «باتان»  للمخرج سيدهارت أناند أعلى مداخيل على الإطلاق لفيلم هندي في اليومين الأول والثاني من عروضه في الهند، مما أنعش الصناعة البوليوودية التي عانت أخيراً نتائج سيئة، وفق «فرانس برس».

وأفاد المحلل تاران أدارش عبر تويتر الأحد بأن الفيلم حقق 2,5 مليار روبية (30 مليون دولار) في الأيام الخمسة الأولى لعرضه في دور السينما.

- «باثان» يثير خلافا بين شاروخان والهندوس

وتجاوزت قيمة مبيعات التذاكر في العالم مليار روبية (13,7 مليون دولار) في ثلاثة أيام، بحسب شركة «ياش راج فيلمز» التي أنتجت الفيلم.

وكان الجمهور يترقب إطلاق «باتان»، وهو أول فيلم من بطولة شاروخان منذ أربع سنوات.

ويؤدي الممثل (57 عاماً)، والذي يطلق عليه معجبوه في كل أنحاء الهند لقبي «الملك خان» و «بادشاه»، دور البطولة إلى جانب الممثلة ديبيكا بادوكون وممثل أفلام الحركة جون أبراهام.

وتعاني أفلام بوليوود الناطقة بالهندية صعوبات كبيرة منذ إعادة فتح دور السينما بعد الجائحة.

 مؤشر مهم
وقال أكشاي راتي، وهو صاحب شبكة دور سينما، الاثنين، إن «النجاح غير المسبوق لـ باتان مؤشر مهم إلى الاتجاه الذي تسلكه صناعة السينما الهندية».

ولاحظ أن «ثمة عودة إلى المدرسة القديمة التي تقوم على السينما في الصالات كتجربة مجتمعية» ، مشيراً إلى أن دور السينما تعوّل على الأفلام الهندية.

وتعرضت أفلام بوليوود التي تضم ممثلين مسلمين كشاروخان في الأشهر الأخيرة لحملات ودعوات إلى مقاطعتها شنها نشطاء من اليمين القومي الهندوسي على شبكات التواصل الاجتماعي.

الهندوس والفيلم
كذلك تطالب مجموعات من الهندوس المتطرفين بحظر فيلم «باتان» استنكاراً لأغنية تظهر فيها الممثلة ديبيكا بادوكون مرتدية لباس سباحة بلون الزعفران، وهو لون يحمل معاني رمزية في الديانة الهندوسية.

وفي المقابل، سيطرت أفلام جنوب الهند وأبرزها «آر آر آر» على شباك التذاكر العام الفائت.

كذلك كوفئ «آر آر آر» على المستوى العالمي، إذ حصل على جائزة «غولدن غلوب» لأفضل موسيقى أصلية، ورشّح لجائزة أوسكار في الفئة نفسها.

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