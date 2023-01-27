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«باثان» يثير خلافا بين شاروخان والهندوس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 11:12 صباحا
«باثان» يثير خلافا بين شاروخان والهندوس
مجموعة من محبي النجم شاروخان يتجمعون خارج إحدى قاعات السينما في مومباي بتاريخ 25 يناير 2023 (أ ف ب)
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بعد غياب أربع سنوات، يعيد فيلم الحركة «باثان» نجم بوليوود شاروخان (57 عاما) إلى الشاشة مجددا.. لكن وسط ضجيج وغضب.

وأثار «باثان» الذي بدأ عرضه في دور السينما، الأربعاء، عشية الاحتفالات باليوم الجمهوري في الهند، جدلا بين الجماعات الهندوسية المتطرفة التي احتجت على إحدى أغنيات الفيلم.

وتظهر في الأغنية الممثلة ديبيكا بادوكون إلى جانب نجم أفلام الحركة الهندية جون أبراهام، مرتدية لباس بحر بلون الزعفران، وهو لون يحمل معاني مقدسة في الديانة الهندوسية، وفق «فرانس برس».

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ناشطين ينتمون إلى إحدى المجموعات الهندوسية المتطرفة تظاهروا الأربعاء في بنغالور، رافعين لافتات كتب عليها «لمقاطعة باثان»، وأحرقوا صورا لإعلان الفيلم مرددين شعارات مناهضة له.

وشهدت ولاية بيهار في شرق البلاد، الثلاثاء، احتجاجات مماثلة، فيما سجلت يوم الجمعة الفائت تظاهرات في ولاية أسام أيضا.

وتجمعت مجموعة من الأشخاص يرتدون قمصانا عليها صورة الفيلم ويقرعون طبولا، أمام دور السينما في بومباي.

وأشارت قناة «إن دي تي في» الإخبارية إلى أن عدد التذاكر المباعة للعرض الأول من الفيلم بلغ 500 ألف بطاقة.

أول إنتاج ضخم في 2023
وشاروخان هو أحد أهم نجوم السينما الهندية وله ملايين المعجبين في الهند وخارجها، فيما يبرز اسمه في بوليوود منذ أكثر من 30 سنة، ويعرف بلقبي «الملك خان» و«بادشاه».

إلا أن عودته إلى صالات السينما تأتي بعد سلسلة انتكاسات شخصية ومهنية. فآخر فيلم شارك فيه عام 2018 (زيرو) مني بفشل تجاري، كما جرى اعتقال نجله العام الفائت في قضية مخدرات أسقطت لاحقا.

وينتمي خان إلى الأقلية المسلمة في الهند. وبرزت أصوات لحظر الفيلم في حال لم تحذف الاغنية منه. وانتشر وسم #قاطعوا باثان ( #BoycottPathaan) في تويتر ضمن حملات تكررت اخيرا عبر مواقع التواصل وتستهدف بعض الأفلام.

وواجه الممثلان عامر خان ورانبير كابور، بدورهما دعوات لمقاطعة أعمال شاركا فيها.

ويشير شاروخان الذي يؤدي دور جاسوس في العمل الجديد إلى أن 25 دار سينما فيها شاشة واحدة أعادت الأربعاء فتح أبوابها في مختلف أنحاء البلاد بفضل الفيلم.

وغرد بالهندية عبر تويتر، الثلاثاء: «كبرت وأنا أشاهد الأفلام في دور سينما بشاشة واحدة حصرا. إنها تجربة مذهلة»، مضيفا «أصلي لكي نحقق أنا وأنتم نجاحا. تهانينا على إعادة فتح أبواب صالاتكم».

 صعوبات في بوليوود 
وواجهت بوليوود في السنوات الأخيرة صعوبات لإنتاج أفلام ضخمة، وهو نوع حقق لها نجاحا كبيرا في الهند وخارجها.

وتواجه إنتاجات بوليوود باللغة الهندية تحديا كبيرا أمام الأفلام المنتجة بلغات أخرى على غرار «آر آر آر» الذي حصل على جائزة «غولدن غلوب» هذا الشهر وبرز، الثلاثاء، ضمن قائمة ترشيحات الأوسكار في فئة أفضل أغنية فيلم.

وأشاد الناقد السينمائي والمحلل تاران أدارش بفيلم «باثان». وكتب عبر تويتر «في باثان كل مقومات النجاح: القوة والأسلوب والمستوى والأغاني والروحية والجوهر والمفاجآت، وقبل كل شيء شاروخان العائد للانتقام... الفيلم سيكون أول عمل ضخم للعام 2023».

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