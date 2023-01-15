جريني وجميلة أمام برج خليفة والسبب شاروخان

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الثنائي عبدالفتاح جريني وجميلة البداوي أحدث أغانيهما باللغة الهندية والعربية «jhoome jo pathaan» أمام برج خليفة بدبي، وذلك ضمن استعراض غنائي راقص شارك فيه عدد من الراقصين الهنود وهي الأغنية الدعائية لأحدث أفلام شاروخان «pathaan» والمقرر عرضه بالسينمات 25 يناير وتشاركه البطولة ديبيكا بادوكون وجون إبراهام.

وقام شاروخان بتقديم الثنائي اللذين وصفهما بأنهما الأفضل بالنسبة له وسعيد بصداقتهما كما بارك لهما زواجهما، وسعيد بالتعاون معهما مرة أخرى، كما شارك خان معهما الغناء بالعربية هذا بخلاف تقديمه لرقصة جديدة وتحدي فيها جريني بأن يستطيع تقديمها، وفقا لبيان.

- بالصور: عبدالفتاح جريني يطرب جمهور أكادير بالمغرب

الأغنية تعتبر هي الثالثة بين جريني وشاروخان بعد نجاحهما سويا في «jabra fan» وظالمة التي شاركت فيها جميلة، وهي من كلمات جلال الحمداوي باللغة العربية، و«kumaar» بالهندي ومن توزيع vishal and sheykhar وهندسة صوت محمد عصمت، وبنهاية الشو الغنائي جرى عرض البرومو الإعلاني لفيلم شاروخان الجديد على برج خليفة.