«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «الكاستنج دايركتور» أحمد تمام بدء استقبال طلبات الراغبين في الانضمام للدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل التي ينظمها «تركواز ستديو» بإشراف وتدريب المخرج سامح بسيوني مدير مسرح الشباب بوزارة الثقافة.

وتستقبل طلبات الراغبين حتى منتصف فبراير 2023، استمرارا للمشروع الذي انطلق قبل أربعة أشهر من خلال دفعة أولى أنهت تدريبها بتقديم العرض المسرحي «في حتة تانية» الذي عرض على خشبة مسرح «جراند طيبة» وسط نجاح جماهيري ونقدي كبيرين، فضلا عن الحضور الإعلامي وعدد من نجوم الفن المصري ومخرجي ومنتجي الدراما المصرية، وفقا لبيان.

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وأشار تمام إلى أن الورشة في دفعتها الثانية تعد استمرارا لدوره في اكتشاف وصناعة النجوم التي حقق فيها نجاحا لافتا في قائمة أعمال مهمة في الدراما والسينما المصرية والعربية، مضيفا «في تجربتنا الجديدة نراهن على فكرة الممثل الشامل القادر على ملء خشبة المسرح بحضوره وتنقله السلس بين الحالات الفنية المختلفة، إضافة إلى رغبتنا في التأكيد على مشاركة الدولة في سعيها لبناء الإنسان المصري ورعاية ودعم المواهب الشابة، والقيام بدورنا كقطاع خاص في تقديم منتج ثقافي جاد، يعتمد على محتوى هادف».