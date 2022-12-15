الخميس.. تكريم محمود حميدة «في حتة تانية»

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد مسرح جراند طيبة بمدينة نصر، في الثامنة مساء الخميس، تكريم خاص للنجم المصري محمود حميدة، يقدمه له أبطال العرض المسرحي «في حتة تانية» المقرر عرضه بحضوره هو وعدد كبير من نجوم الفن والإخراج التلفزيوني والمنتجين.

يشارك في العرض 55 شابا وفتاة من الموهوبين الذين تم اختيارهم من بين مئات المتقدمين لورشة «الممثل الشامل» التي نظمتها شركة «تركواز ستديو» قبل ثلاثة شهور، وفقا لبيان.

يقول المخرج سامح بسيوني إن العرض يقدم في كوميديا غنائية استعراضية تدور أحداثها في أربع لوحات ترصد وتناقش بعض الظواهر الاجتماعية، حيث تدور اللوحة الأولى عن «المظهرية» التي تجعل بعض الأسر تضع شروطا تعجيزية للزواج تحوله من ارتباط إنساني إلى مشروع يتكلف مئات الآلاف على الشبكة والفرح والجهاز، إلى الحد الذي يعجز الشباب عن تحقيق أحلامهم المشروعة، بينما تدور اللوحة الثانية عن العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف يمكن للمجتمع تحويلها إلى حالة صراع مستمر بين الطرفين رغم أن أي منهما لا يغني عن الآخر ولا يستغنى عنه.

وفي اللوحة الثالثة إضاءة على «هوس الترند» الذي بات الشغل الشاغل لقطاعات عديدة من المجتمع، وكيف يمكن أن يدفع البعض لارتكاب أي حماقة تضمن له تصدر الترند.

- انطلاق «في حتة تانية» على مسرح «جراند طيبة» بالقاهرة

وينتقل العمل في لوحته الأخيرة إلى محاولة ترسيخ قيمة الحب بمعناها الأشمل، والتي تراجعت في العلاقات المجتمعية بين أفراد الأسرة الواحدة، الأصدقاء، وزملاء العمل، في دعوة لإعادة روح المحبة في التعاملات اليومية بين البشر.

فنون الأداء

وأضاف بسيوني أنه يسعى في هذه التجربة إلى تأسيس مشروع طموح يقوم على صناعة النجوم من خلال عمل مسرحي وظف خلاله خبراته كمخرج يهتم بتدريب الممثل على مهارات وفنون الأداء التي تقدمه بشكل لائق للجمهور وصناع الفن كفرصة لاكتشافهم مستقبلا في الأعمال الفنية.

«في حتة تانية» تأليف سامح عثمان، استعراضات الدكتور سامح صابر، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفي حامد، إكسسوارات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم الإعلان الرسمي للعرض مصطفى شعراوي، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبوالغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبدالرحمن تمام وأحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.