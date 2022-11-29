انطلاق «في حتة تانية» على مسرح «جراند طيبة» بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

يرفع الستار، الخميس، عن العرض المسرحي الجديد «في حتة تانية»، وذلك على مسرح «جراند طيبة» بمدينة نصر (شرق القاهرة)، من نتاج ورشة «الممثل الشامل» بقيادة وتدريب المخرج المصري سامح بسيوني.

العرض يجري افتتاحه خلال احتفالية كرنفالية تحتفي بفكرة الموهبة والإبداع، بمشاركة وحضور مجموعة من نجوم وصناع الفن في مصر، والذين تمت دعوتهم ليشاهدوا شبابا كانوا لا يمتلكون إلا موهبتهم وكيف جرى صقلهم احترافيا ليتملك كل منهم أدوات الممثل الشامل من تمثيل ورقص وغناء وأداء حركي وتعبيري، فضلا عن التناغم الفني بينهم، وفقا لبيان.

هوس الترند

«في حتة تانية» تأليف سامح عثمان، استعراضات الدكتور سامح صابر، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفي حامد، إكسسوارات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم الإعلان الرسمي للعرض مصطفى شعراوي، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبوالغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبدالرحمن تمام وأحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.

ويقول المخرج سامح بسيوني إن العرض يقدم في كوميديا غنائية استعراضية تدور أحداثها في أربع لوحات ترصد وتناقش بعض الظواهر الاجتماعية، حيث تدور اللوحة الأولى عن «المظهرية» التي تجعل بعض الأسر تضع شروطا تعجيزية للزواج تحوله من ارتباط إنساني إلى مشروع يتكلف مئات الآلاف على الشبكة والفرح والجهاز، إلى الحد الذي يعجز الشباب عن تحقيق أحلامهم المشروعة، بينما تدور اللوحة الثانية عن العلاقة بين الرجل والمرأة وكيف يمكن للمجتمع تحويلها إلى حالة صراع مستمر بين الطرفين رغم أن أي منهما لا يغني عن الآخر ولا يستغنى عنه.

وفي اللوحة الثالثة إضاءة على «هوس الترند» الذي بات الشغل الشاغل لقطاعات عديدة من المجتمع، وكيف يمكن أن يدفع البعض لارتكاب أي حماقة تضمن له تصدر الترند.

وينتقل العمل في لوحته الأخيرة إلى محاولة ترسيخ قيمة الحب بمعناها الأشمل، والتي تراجعت في العلاقات المجتمعية بين أفراد الأسرة الواحدة، الأصدقاء، وزملاء العمل، في دعوة لإعادة روح المحبة في التعاملات اليومية بين البشر.

مشروع طموح

وأضاف بسيوني أنه يسعى في هذه التجربة إلى تأسيس مشروع طموح يقوم على صناعة النجوم من خلال عمل مسرحي وظف خلاله خبراته كمخرج يهتم بتدريب الممثل على مهارات وفنون الأداء التي تقدمه بشكل لائق للجمهور وصناع الفن كفرصة لاكتشافهم مستقبلا في الأعمال الفنية.

وقال الـ«كاستنغ دايركتور» أحمد تمام، منتج العرض: «إن التجربة رغم مشقتها كانت أكثر من رائعة، وتعد استمرارا لدوري في اكتشاف وصناعة النجوم التي حققت فيها نجاحا لافتا في قائمة أعمال مهمة في الدراما والسينما المصرية والعربية، وفي تجربتنا الجديدة نراهن على فكرة الممثل الشامل القادر على ملء خشبة المسرح بحضوره وتنقله السلس بين الحالات الفنية المختلفة.. إضافة إلى رغبتنا في مشاركة الدولة في سعيها لبناء الإنسان المصري ورعاية ودعم المواهب الشابة، والقيام بدورنا كقطاع خاص في تقديم منتج ثقافي جاد، يعتمد على محتوى هادف».

الملصق الدعائي لمسرحية «في حتة تانية» (خاص لـ بوابة الوسط)